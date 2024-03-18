إجازات شهر أبريل 2024 | موعد إجازة عيد الفطر وشم النسيم

يخلو شهر رمضان من الإجازات الرسمية للموظفين في القطاع العام والدولة لذا يكثف البحث عن موعد عيد الفطر والإجازات الأخرى مثل عيد شم النسيم وإجازات شهر أبريل 2024 عبر مواقع الإنترنت المختلفة، إذ يبحث قطاع كبير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المواعيد الرسمية للإجازات خلال الأيام المقبلة.

إجازات شهر أبريل 2024

والشهر القادم من أكثر الشهور التي تضمن عطلات رسمية للطلاب والعاملين في الدولة إذ سيحصل الموظفون العاملون في القطاع الخاص على إجازة تبلغ 14 يومًا خلال شهر أبريل القادم، تشمل العطلات الأسبوعية يومي "الجمعة والسبت"، بالإضافة إلى إجازتي عيد العمال وشم النسيم. وتتنوع هذه الإجازات بين الدينية والوطنية والاجتماعية.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

موعد إجازة عيد الفطر المبارك في عام 2024 له أهمية كبيرة، حيث تُعتبر هذه الإجازة فرصة للمواطنين لقضاء وقت مميز مع أسرهم وأصدقائهم، والاستمتاع بالأنشطة المختلفة.

ومن المعروف أن مدة إجازة عيد الفطر تختلف بحسب رؤية هلال شهر شوال، وسيتم الإعلان عن ذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء، كما قد يتم الإعلان عن أي إجازات رسمية أخرى خلال شهر أبريل 2024.

العطلات الرسمية في شهر أبريل 2024

يتضمن هذا التقرير جدولًا بمواعيد إجازة عيد الفطر وشم النسيم وغيرها من الإجازات والعطلات الرسمية للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص خلال شهر أبريل 2024 على النحو التالي:

1- يوم الجمعة 5 أبريل.. عطلة أسبوعية.

2- يوم السبت 6 أبريل.. عطلة أسبوعية.

3- يوم الأربعاء 10 أبريل.. إجازة أول أيام عيد الفطر

4- الخميس 11 أبريل.. إجازة ثاني أيام عيد الفطر

5- الجمعة 12 أبريل.. إجازة ثالث أيام عيد الفطر.

6- يوم السبت 13 أبريل.. عطلة أسبوعية.

7- يوم الجمعة 19 أبريل.. عطلة أسبوعية.

8- يوم السبت 20 أبريل.. عطلة أسبوعية

9- يوم الخميس 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء

10- يوم الجمعة 26 أبريل.. عطلة أسبوعية

11- يوم السبت 27 أبريل.. عطلة أسبوعية

إجازة عيد شم النسيم 2024

في يوم الأربعاء 1 مايو 2024، ستكون هناك إجازة بمناسبة عيد العمال، وقد يتم تأجيل هذه الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

وفي الأسبوع التالي، يوم الأحد 5 مايو سيكون إجازة رسمية للاقباط فقط بمناسبة عيد القيامة.

وفي يوم الإثنين 6 مايو 2024، ستكون هناك إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، وهذه المرة الأولى منذ عامين التي يأتي فيها شم النسيم خارج أيام شهر رمضان الكريم.

إقرأ أيضًا: تصل لـ 5 أيام| عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين