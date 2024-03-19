5 أطعمة تساعدك فى التخلص من الكوليسترول بالدم

مراقبة مستويات الكوليسترول لا يمكن أن تمنعك من خطر الموت المبكر فحسب، بل يمكنها أيضًا ضخ المزيد من الطاقة والسعادة في حياتك اليومية.

وكما نعلم أن الكوليسترول في حد ذاته ليس سيئًا وأن المادة الشمعية تساعد في بناء الخلايا وإنتاج هرمونات معينة لكن مع ذلك، بفضل خيارات نمط حياتنا الحديثة، فإننا نساعد على تراكم الكثير منها في أجسامنا بسبب عاداتنا الغذائية السيئة وافتقارنا إلى أسلوب حياة نشط.

يمكن لمستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم أن تعيث فسادًا مما يعرضنا لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، وجميع عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر على نوعية حياتنا وحتى تكون قاتلة.

وحسب موقع Hindustan times يعد تعديل نظامك الغذائي ليشمل بدائل صحية للأطعمة الدهنية والسكرية هو الخطوة الأولى نحو الصحة العامة وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

من اختيار الدهون الصحية للقلب مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون إلى الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والدهون المتحولة، إليك ما يمكن فعله للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

تتحدث خبيرة التغذية بهاكتي أرورا عن كيفية اختيار الأطعمة الصديقة للكوليسترول قائلة: "الأمر كله يتعلق بالأطعمة التي نختارها يجب اختيار الدهون الصحية للقلب الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون لرفع مستويات HDL.

ولا يجب أن ننسى قوة أحماض أوميجا 3 الدهنية من مصادر مثل السلمون وبذور الشيا لتحسين مستوى الكوليسترول في الجسم.



وتضيف: "لديك كل من الكولسترول السيئ البروتين الدهني منخفض الكثافة أو LDL والكولسترول الجيد البروتين الدهني عالي الكثافة أو HDLوويمكن أن تتقلب هذه المستويات بناءً على ما تأكله.

لا يوجد طعام واحد يساعدك على خفض نسبة الكوليسترول، لكن من المهم التركيز على جودة نظامك الغذائي العام لإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة النباتية مثل الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور سيساعد على التحكم في نسبة الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



أطعمة تساعد فى التغلب على مستويات الكوليسترول المرتفعة:

1. بذور الكتان:

تحتوي بذور الكتان على حمض ألفا لينولينيك، أحد أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية التي ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار، كذلك مستويات الدهون الثلاثية يمكنك إضافة بذور الكتان إلى حبوب الإفطار أو الزبادي، إذا كنت من محبي الخبز، يمكنك إضافتها إلى الكعك والمخبوزات.



2. زيت السمك:

يعتبر زيت السمك مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، يساعد تناول هذه الأحماض الدهنية بشكل منتظم على شكل أسماك مثل الماكريل والسلمون والسردين وسمك البلطي في خفض مستويات الكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. الثوم:

يحتوي الثوم على نسبة عالية من الأليسين، وهو مركب يحتوي على الكبريت والذي يعرف بقدرته على خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بشكل كبير، يمكن مضغ بضعة فصوص من الثوم في الصباح وعند النوم بانتظام، فالثوم الخام يعمل بشكل أفضل من الثوم المطبوخ.

4. الخضروات الورقية الداكنة:

الخضروات مفيدة لقلبك، إلا أن الورقية الداكنة مفيدة بشكل خاص، تحتوي الخضروات الورقية الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ، على اللوتين والكاروتينات الأخرى، والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.



5. البقوليات:

تحتوي البقوليات على الكثير من الألياف والمعادن والبروتين، إن استبدال بعض الحبوب المكررة واللحوم المصنعة في نظامك الغذائي بالبقوليات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.