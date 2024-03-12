أطعمة الفائقة الصباحية: 7 فواكه جافة مذهلة وبذور ومكسرات لخفض نسبة الكوليسترول

في العصر الحديث، يمكن أن يؤثر المزيج القاتل من النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة المستقر والتوتر على أجسامنا بطرق لا تعد ولا تحصى. يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول إحدى المشكلات الصحية المزمنة التي تزايدت في الهند. يساعد الكوليسترول، وهو المادة الشمعية التي يصنعها الجسم، على أداء وظائف مهمة بدءًا من إنتاج الهرمونات وحتى فيتامين د. في حين أن هناك حاجة إلى كمية صحية من الكوليسترول من أجل الأداء السلس للجسم، فإن الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى ترسب الترسبات في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يكون سبب ارتفاع نسبة الكوليسترول لمخاطر وراثية، وقلة النشاط البدني، وسوء الاختيارات الغذائية. أصبحت الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة للأكل بشكل متزايد خيارًا مفضلًا للعديد من الأشخاص الذين لا يجدون الوقت لطهي وجبات صحية بسبب ضيق الوقت. ومع ذلك، فإن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر مما قد يزيد من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول وأمراض القلب.

ولمنع تراكم الكولسترول، من المهم التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف التي تساعد على خفض الكولسترول. تعتبر بعض الفواكه الجافة والبذور والمكسرات فعالة في تقليل نسبة الكوليسترول لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين مما يساعد على الحفاظ على الشعور بالشبع ومنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

1. اللوز

يعد اللوز غنيًا بالزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة وفيتامين E، وهو من أفضل الفواكه الجافة في العالم. كثير من الناس يحبونها مشوية أو غير مطبوخة. يمكن أن يدعم اللوز صحة القلب بالإضافة إلى الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة. يعتبر اللوز بمثابة فوائد صحية إضافية إذا تم نقعه وتقشيره. يجب غمرها في الماء النظيف لمدة ست إلى ثماني ساعات، أو طوال الليل، لتحقيق ذلك.

2. الجوز

يعالج الجوز الإمساك والسعال ويحسن أيضًا صفاءك العقلي. هذه الفاكهة الجافة غنية بشكل لا يصدق بالبروتين والفيتامينات والمعادن وأحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكن أن يساعد محتوى الجوز العالي من الأحماض الدهنية المفيدة في إنقاص الوزن أيضًا. لذلك، فإن دمج هذه الفاكهة الجافة في النظام الغذائي المنتظم يمكن أن يساعد الشخص على أن يصبح بصحة جيدة. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لتناوله هي نقعه في الحليب أو الماء النظيف لأن ذلك يمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستويات التوتر.

3. بذور الشيا

واحدة من أفضل المصادر النباتية لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعتبر ضرورية لصحة القلب ووظائف المخ وتقليل الالتهابات، هي بذور الشيا. بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، فإن بذور الشيا لا ترفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ. يمكن أن تساعد هذه الجودة أولئك الذين يحاولون التحكم في مستويات السكر في الدم أو الذين يعانون من مرض السكري.

4. الشوفان

إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية لخفض نسبة الكولسترول السيئ لديك دون تناول الدواء، فالموسلي هو خيار رائع لإجازتك. أحد أنواع الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول هو البيتا جلوكان، الموجود بكميات جيدة في الشوفان.

5. البندق

البندق غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم. فهي غنية بالمواد الكيميائية الفينولية، التي تقلل الالتهابات والكوليسترول وتدعم صحة القلب.

6. الزبيب

يستخدم الزبيب في تحضير الأطعمة الحلوة والمالحة، ويتم تصنيعه من العنب المجفف. فهي مفيدة للصحة، وقد ثبت أنها تساعد على الهضم، وتقليل الحموضة.

7. التمر

ويمكن تناولها بمفردها أو إضافتها إلى مجموعة متنوعة من الوجبات اللذيذة. يقال إن الفاكهة المجففة، بالإضافة إلى علاج فقر الدم، تخفف الإمساك بسبب محتواها العالي من الفيتامينات والبروتين والمعادن والسكر الطبيعي