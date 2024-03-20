الأربعاء 20 مارس 2024
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سحور 2024.. طريقة عمل البيض بالطماطم بطريقة سهلة ولذيذة

بيض بالطماطم
بيض بالطماطم

تقدم "الدستور" خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات والمشروبات الصحية المختلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

سحور رمضان 2024

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه، ونقدم طريقة عمل البيض بالطماطم الصحي بشكل مختلف تمامًا، فالبيض بالطماطم واحد من أهم الوجبات والوصفات المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء.

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طريقة عمل البيض بالطماطم

ويقدم "الدستور" كيفية عمل البيض بالطماطم لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل والعيش البلدي.

ونقدم إليك في هذا التقرير طريقة عمل البيض بالطماطم في خطوات سهلة وبسيطة:

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مقادير طريقة عمل البيض بالطماطم

البيض: عدد 7 حبات من البيض الأحمر كبيرة الحجم.

الملح: ربع ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الأسود: ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الطماطم: ثلاث ثمرات طماطم متوسطة الحجم ومقطعة إلى قطع صغيرة الحجم.

الزيت: 5 ملاعق متوسطة من زيت الزيتون.

الماء: ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

الكاتشب: 2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

النشا: 1 ملعقة واحدة من النشا.

البصل: 2 ثمرة متوسطة الحجم من البصل وتكون مفرومة.

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طريقة تحضير البيض بالطماطم

الخطوة الأولى:
في إناء عميق نقوم بضرب حبات البيض بشكل جيد بشوكة.

الخطوة الثانية:
نقوم بوضع مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة الحرارة.

الخطوة الثالثة:
نقوم بإضافة لها الزيت  ونتركه حتى يسخن.

الخطوة الرابعة:
نقوم بإضافة البيض المخفوق ونتركه حتى تمام النضج من الجانبين.

الخطوة الخامسة:
نقوم برفع البيض من على النار ونتركه في مكان جانبي لحين الاستخدام.

الخطوة السادسة:
نقوم بوضع مقلاة أخرى على النار ثم نضيف لها ملعقة واحدة من الزيت ونتركه حتى يسخن.

الخطوة السابعة:
نقوم بوضع البصل ونتركه حتى يذبل ثم نضيف الكاتشب والنشا بعد إذابته في الماء.

الخطوة الثامنة:
نقوم بوضع الطماطم والبيض الناضج معًا على النار.

الخطوة التاسعة:
نقوم بتحريك الخليط ونضيف الملح والفلفل الأسود ونتركه حتى تمام النضج.

الخطوة العاشرة:
يقدم بعد ذلك مع تزيينه بالبقدونس والشبت مع العيش البلدى أو العيش الشامي ومخلل بلدي.

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