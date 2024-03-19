الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسة بحثية جديدة توضح العلاقة بين الصيام المتقطع والإصابة بأمراض القلب

الريجيم
الريجيم

تم التشكيك في سلامة الصيام المتقطع، وهو استراتيجية شائعة لإنقاص الوزن عن طريق الحد من تناول الطعام في أوقات معينة على مدار اليوم، وذلك من خلال نتيجة مفاجئة من بحث تم تقديمه في أول اجتماع طبي لمنظمة الصحة العالمية مع منظمة السلامه والغذاء وجمعية القلب الأمريكية خلال عام ٢٠٢٤.

وحسب موقع Hindustan times فقد ارتبط تحديد أوقات الوجبات بفترة ثماني ساعات فقط يوميا بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 91% في الدراسة التي صدرت مساء أمس الاثنين في الاجتماع.

 

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ولم تنشر جمعية القلب الأمريكية سوى ملخصًا، مما ترك العلماء يتكهنون حول تفاصيل بروتوكول الدراسة وقد تمت مراجعة الدراسة من قبل خبراء آخرين قبل صدورها، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

وأصبحت التدخلات في نمط الحياة التي تهدف إلى إنقاص الوزن تحت المجهر، حيث يساعد جيل جديد من الأدوية الأشخاص على التخلص من الوزن الزائد.

وشكك بعض الأطباء في نتائج الدراسة، قائلين إنها قد تكون انحرفت بسبب الاختلافات مثل صحة القلب الأساسية بين المرضى الصائمين ومجموعة المقارنة، التي تناول أعضاؤها الطعام على مدى فترة يومية تتراوح بين 12 إلى 16 ساعة.

 

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وقال كيث فراين، أستاذ الأيض البشري في جامعة أكسفورد، في بيان لمركز الإعلام العلمي في المملكة المتحدة: "إن تناول الطعام المقيد بالوقت يحظى بشعبية كبيرة كوسيلة لتقليل تناول السعرات الحرارية هذا العمل مهم للغاية في إظهار أننا بحاجة إلى دراسات طويلة المدى حول تأثيرات هذه الممارسة لكن هذا الملخص يترك العديد من الأسئلة دون إجابة.


وقام الباحثون، بقيادة الاستشاري فيكتور تشونغ من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ، بتحليل بيانات من حوالي 20 ألف بالغ مدرجين في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية الذي أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

 

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ونظرت الدراسة في إجابات الاستبيانات إلى جانب بيانات الوفاة من عام 2013، حتى عام 2023 ولأنها اعتمدت جزئيًا على النماذج التي تطلب من المرضى أن يتذكروا ما أكلوه على مدار يومين، قال العلماء إن هناك مجالًا لأخطاء محتملة وكان حوالي نصف المرضى من الرجال وكان متوسط العمر 48 عامًا ولم يكن من الواضح كم من الوقت استمر المرضى في الصيام المتقطع.

وأضاف أن المرضى الصائمين كانوا على الأرجح رجالا أصغر سنا لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى ويعانون من انعدام الأمن الغذائي.

 

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كما كان لديهم أيضًا معدل انتشار أقل لارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية بناءً على التقارير الذاتية. وقال تشونغ: "لقد سيطرنا على كل هذه المتغيرات في التحليل، ولكن العلاقة الإيجابية بين تناول الطعام المقيد لمدة 8 ساعات ووفيات القلب والأوعية الدموية ظلت قائمة".

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