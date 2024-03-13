الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

الطريقة الصحيحة لتناول طعام الإفطار فى رمضان لتجنب زيادة الوزن

زيادة الوزن
زيادة الوزن

يعتبر اتباع حمية غذائية خلال شهر رمضان، من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير من السيدات، وذلك لعدم اكتساب مزيد من الوزن خلال شهر، خاصة أنه خلال الشهر الكريم يزداد تناول أنواع مختلفة من الطعام، مع زيادة العزومات.

قالت إخصائية التغذية نهال حافظ، إن هناك مجموعة من النصائح التى يجب الحرص على القيام بها خلال شهر رمضان ذلك لتجنب زيادة الوزن خلال شهر رمضان، يأتي على رأسها ترتيب تناول الطعام بشكل معين، ما يساعد في تقليل فرص اكتسال الوزن من خلال كسر الصيام في البداية على كوب كامل من الماء ومعه 3 تمرات، فيساعد تناول الماء والتمر على تهيئة المعدة لتناول الطعام.

وأضافت إخصائية التغذية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ترتيب الفطار يشمل بعد ذلك أن أداء الصلاة أولًا قبل تناول الطعام فيساعد ذلك في تقليل فرص الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والتي ينتج عنها المعاناة من بعض المشكلات في المعدة، فيساعد تناول التمر والماء ثم الصلاة في منح المعدة فترة قليلة للاستعداد، ما يساعد بشكل كبير في تخفيف مشكلات الهضم التي قد يُعاني منها البعض، ثم بعد ذلك يمكن تناول نوع شوربة، لا يجب تناول الطعام فى البداية.

ولفتت إلى أنه بعد ذلك يمكن الحصول على طبق واحد وتقسيمه إلي كميات بروتين وخضروات ودهون صحية، أو يجب أن يشمل الطبق الخاص بك على أي نوع بروتين وخضروات سواء كوسة أو بروكلى أو بسلة مع وجود نسبة دهون صحية، ويفضل تناول طبق من السلطة أيضًا.

 

وشددت نهال حافظ، على ضرورة عدم تناول كمية الطعام بالكامل مرة واحدة، ويفضل ترك نصف الطبق بعد صلاة التراويح، ما يُقلل من فرص اكتساب مزيد من الوزن، وبعد تناول الطعام بساعد يمكن تناول العصير ويفضل أن يكون عصيرا طبيعيا بدون إضافة سكر، وقبل السحور يمكن تناول أى نوع ثمرة من الفاكهة، ويجب تقسيم تناول الماء على  الفترة من الفطار وحتى السحور.

اخصائية تغذية عدم اكتساب مزيد من الوزن الترتيب الصحيح للفطار اكتساب الوزن

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