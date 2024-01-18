الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

كيف تتعامل مع شراهة الأكل خلال ليالى الشتاء ؟

جريدة الدستور

لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية التخلص من مشكلة شراهة الأكل خلال فترة الليل، خاصة خلال فصل الشتاء، وهو ما يزيد من الرغبة في تناول الطعام بشكل مستمر، ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة الخاصة بكيفية التعامل مع مشكلة شراهة الأكل الليلى.

وكما جاء في موقع "هيلث"، فإن من أبرز الطرق التي تساعد في التعامل مع مشكلة شراهة الأكل والتي يتمثل أهمها في تناول الخضروات بكميات كبيرة فيساعد تناول الخضروات بكميات كبيرة على الإحساس بالشبع لفترات طويلة، لأنه يساهم بشكل كبير في القضاء على الشعور بالجوع نظرًا لاحتوائه على الألياف الطبيعية التي تساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن من ضمن الأمور التي تساعد على حل مشكلة شراهة الأكل خلال فترة الليل، وذلك من خلال تناول ثمرة واحدة من الفاكهة خلال فترة الليل فيساعد تناول الفاكهة في تقليل الرغبة في تناول الأكل خلال ليالى الشتاء، إلى جانب ذلك يساعد تناول الماء بكميات كبيرة في تقليل الرغبة في تناول الطعام خلال فترة الليل، إلى جانب ذلك يمكن تناول كوب من الماء المضاف له ملعقة من بذور الشيا فيساعدك في الحصول على الإمتلاء بشكل كبير.

وكما جاء في الموقع، فإن من ضمن الأمور التي تساعد بصورة كبيرة في الإحساس بالشبع خلال الليل في الشتاء، تناول الزبادي المضاف له الشوفان ويمكن إضافة الفاكهة إلى الزبادي ويمكن اختيار أي نوع فاكهة من الفواكهة القليلة السعرات الحرارية مثل الموز أو الفروالة مع مراعاة أن تكون ثمرة واحدة فقط وذلك حتى لا تكون سعرات حرارية أكثر.

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