الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

تعرف على أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان

زيادة الوزن في رمضان
زيادة الوزن في رمضان

شهر رمضان هو فترة رمضانية مميزة تتميز بالصيام والعبادة، وتجمع بين التقوى والصبر والتضامن، ومع اقتراب قدومه، يبدأ الكثير من الأشخاص في التفكير في كيفية الحفاظ على صحتهم ولياقتهم خلال هذا الشهر الكريم.

إلا أنه من المعروف أن بعض الأشخاص قد يواجهون تحديات صحية خلال شهر رمضان، ومن بين هذه التحديات زيادة الوزن. فعلى الرغم من أن الصيام في رمضان يمكن أن يكون فرصة لخسارة الوزن، إلا أن هناك عوامل عدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن بدلًا من ذلك.

في هذا الموضوع، يستكشف موقع "الدستور" أسباب زيادة الوزن في شهر رمضان وكيفية تجنبها. سنحدد العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن خلال هذا الشهر، مثل زيادة تناول الطعام عند الإفطار، وتناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، وقلة ممارسة الرياضة، وغير ذلك. 

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هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى زيادة الوزن خلال شهر رمضان، ومنها:

زيادة تناول الطعام عند الإفطار

بعد فترة الصيام طويلة خلال النهار، قد يميل البعض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام عند وقت الإفطار، مما يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية زائدة.

تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون

بعد الإفطار، قد يكون الإغراء كبيرًا لتناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، مثل الحلويات والوجبات السريعة، وهذا يزيد من استهلاك السعرات الحرارية ويساهم في زيادة الوزن.

قلة ممارسة الرياضة

بسبب الشعور بالتعب والإرهاق خلال الصيام وفترة النهار، قد يقل اهتمام بعض الأشخاص بممارسة الرياضة، مما يؤدي إلى تقليل حرق السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

قلة شرب السوائل

 قد يُغفل البعض أهمية شرب السوائل بما في ذلك الماء بين الإفطار والسحور، مما يؤدي إلى الجفاف وتراكم السوائل في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن بشكل مؤقت.

زيادة تناول الوجبات الليلية

بعد وقت الإفطار، قد يُغرى البعض بتناول وجبات ليلية ثقيلة وغنية بالسعرات الحرارية، مما يزيد من فرص زيادة الوزن.

من المهم الانتباه إلى عادات التغذية والنمط الحياتي خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن غير المرغوب فيها، من خلال تناول وجبات متوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام، وضبط تناول السوائل، وتجنب تناول الأطعمة العالية بالدهون والسكريات بشكل مفرط

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