السبت 09 مارس 2024
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الصحة

نصائح لاستغلال شهر رمضان في إنقاص الوزن.. تعرف عليها

انقاص الوزن
انقاص الوزن

تعتبر فترة شهر رمضان فرصة ممتازة للتفكير بجدية في تحسين نمط الحياة والتغذية، وخاصةً لأولئك الذين يسعون لخسارة الوزن، يمكن أن يكون الصيام خلال هذا الشهر فرصة لتحقيق أهداف اللياقة البدنية وفقدان الوزن بطريقة صحية إذا تم استخدامه بشكل صحيح ومتوازن. 

في هذا الموضوع، يناقش موقع "الدستور" بعض الاستراتيجيات والنصائح للاستفادة من الصيام في شهر رمضان لتحقيق فقدان الوزن بشكل صحي.

نصائح لخسارة الوزن في شهر رمضان

- توقيت وجبات الإفطار والسحور

 من المهم تحديد وقت مناسب لتناول الطعام خلال فترة الصيام. ينصح بتناول وجبة السحور في وقت مبكر قبل الفجر ووجبة الإفطار فور الإذان بالمغرب، هذا التوقيت يساعد على تحفيز عمليات الهضم والاستقلاب.

- اختيار الأطعمة الصحية

 ينبغي اختيار الأطعمة الصحية والمغذية خلال وجبات السحور والإفطار، مثل الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك، والفواكه والخضروات الطازجة.

- التحكم في حجم الوجبات

 من المهم التحكم في حجم الوجبات وتقسيم الوجبات الرئيسية إلى وجبات صغيرة متعددة خلال الفترة من المغرب إلى الفجر، وذلك لمنع الإفراط في تناول الطعام.

دراسة: 5 فواكه جافة تًساعدك على إنقاص الوزن

- شرب السوائل بكميات كافية

 يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء خلال الليل لمنع الجفاف وضمان الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم.

- ممارسة الرياضة بانتظام

 الحفاظ على نشاط بدني منتظم خلال شهر رمضان يساعد في تحقيق فقدان الوزن بشكل صحيح. يمكن ممارسة التمارين الرياضية بعد وجبة الإفطار بفترة مناسبة.

وباستخدام استراتيجيات الصيام المناسبة، يمكن لشهر رمضان أن يكون فرصة لتحقيق فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة. من خلال تحديد وقت وجبات الطعام، واختيار الأطعمة الصحية، والتحكم في حجم الوجبات، وشرب السوائل بكميات كافية، وممارسة الرياضة بانتظام، يمكن للأشخاص استخدام هذه الفترة لتحسين صحتهم وخسارة الوزن بشكل فعّال

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