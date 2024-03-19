الثلاثاء 19 مارس 2024
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منوعات

عدد ساعات الصيام اليوم التاسع من شهر رمضان لعام 2024 / 1445

الصيام
الصيام

يبحث الكثيرون عن عدد ساعات الصيام اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم لعام 2024 / 1445 ووفقًا لامساكية شهر رمضان 2024، فعدد ساعات الصيام في ثامن يوم رمضان 13 ساعة و32 دقيقة.

موعد آذان المغرب في اليوم التاسع من شهر رمضان 2024

وفقًا لامساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد اذان المغرب سيكون في تمام الساعة السادسة وستة دقائق (6:06) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

عدد ساعات الصيام اليوم التاسع من رمضان 

عدد ساعات الصيام في تاسع يوم رمضان 13 ساعة و32 دقيقة.

دعاء قبل الافطار

دعاء الإفطار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ يكثر من قول هذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

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اللهم استجب.. أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

دعاء مستجاب قبل الافطار

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبيِّ لَا إلِهََ إلَِّا أنَتَ، خَلَقْتنَيِ وَأنََا عَبدُْكَ، وَأنََا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

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أدعية استقبال شهر رمضان 2024 للتقرب إلى الله وزيادة البركة

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

أفضل الأدعية المستجابة والتي لا ترد ادعية نبوية عدد ساعات الصيام اليوم التاسع ما هو موعد آذان صلاة المغرب اليوم التاسع من شهر رمضان اليوم التاسع من رمضان

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