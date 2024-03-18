الإثنين 18 مارس 2024
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أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

أدعية العشر الأواخر
أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

 أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 ، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل  منذ بداية الشهر الكريم.

 أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع تفاصيل  أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شهر رمضان المبارك: "هو شهر أو له رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره اعتق من النار" رواه البيهقي.

ويبحث المسلمون عن الأدعية المستحب ترديدها خلال شهر رمضان وخاصة فى العشرة الآواخر منه  ففيهى عتق من النار كما أن ليلة القدر المباركة تصادف أحد لياليها.

أدعية مستجابة.. دعاء الإفطار في اليوم السادس من رمضان 2024

اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك

اللهمّ اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومن نُحبّ

اللهمّ اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا ربِّ تقبَّل منّا، وعلى طاعتك أَعِنّا، وأَكرِمنا ولا تُهِنّا

اللهمّ اختِم لنا رمضان برضوانك، والعِتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعوامًا عديدة ونحن في صحّةٍ وعافيةٍ.

 أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 

اللهم ارزقني حفظ القرآن الكريم، واجعله ربيع قلبي ونور طريقي

اللهم أعنا على الطاعات، وارزقني فعل أحسنها

الله لا ملجأ منك إلا إليك

اللهم العزة والنصر لأهل غزة وأهل فلسطين

اللهم أخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فلا حول ولا قوة إلا بك

          للهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي

          اللهمّ يا مَن أنزلت القرآن الكريم في ليلة القَدر، أَكرمْنا في هذه الليالي المباركة، والطُف بنا، وأَجِرنا من النار

          اللهمّ يا الله، ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا

          اللهمّ اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأفهامنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا مُمَحِّصًا، وعن النار مُخَلِّصًا

                    اللهم ارزقنا العمل الصالح قولًا وعملًا

          اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

          لا حول ولا قوة إلا بك.

 أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024 

          رب المستضعفين يا وهاب يا رزاق أسألك أن تفيض عليَ برحمتك في هذه الأيام المباركة، اللهم فرج همومي وارزقني من حيث لا احتسب

          اللهم ارزقني من فيض خزائنك التي لا تنفذ، اللهم هب لي الرزق الطيب الحلال واكفني بحلالك عن حرامك

إن الدعاء في شهر رمضان ولا سيما العشر الأواخر فرصة ذهبية ينبغي استغلالها، لهذا نوفر لكم أجمل  الأدعية بالرزق والتوفيق

          يا مالك الملك يا من بيده ملكوت كل شيء أدعوك أن في الليالي الأخير من شهر رمضان المبارك الرزق الواسع والتوفيق في طريقي، اللهم قرب لي كل الخير واصرف عني كل الشر

          اللهم رب السماوات والأرض يا رزاق السائلين، أدعوك أن تهب لي الرزق الطيب الحلال وبارك لي فيه، اللهم إني استودعك مالي وبدني وأحبائي فأحفظهم لي بعينك التي لا تنام.

اللهم استجب.. أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

"ليلة القدر خير من ألف شهر".. دعاء ليلة القدر في رمضان 2024

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