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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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دعاء قبل السحور فى اليوم السادس من رمضان 16 مارس 2024

أرشيفية
أرشيفية

دعاء قبل السحور فى اليوم السادس من رمضان 16 مارس 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

دعاء قبل السحور اليوم السادس من رمضان 16 مارس 2024

وتنشر “الدستور” في التقرير التالى دعاء قبل السحور اليوم السادس من رمضان 16 مارس 2024.

أدعية قبل السحور في رمضان

اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار 

اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني

اللهم ثبت قلبي على دينك وعلى كل ما يرضيك.. ربي اغفر لي ولوالدي.ربي ارحم جميع أموات المسلمين 

الحمد لله جمدا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى.. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام.. اللهم إني استغفرك لكل ذنب يرد عني دعائك اللهم صلي على سيدنا محمد..الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة، وفرحا بالمشاعر والنفحات الإيمانية، وتقديرا لفضله وكرمه وأعنا فيه على ما تحب وترضى، وسلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا عملا متقبلا خالصا لوجهك تعالى الكريم

اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي

ننشر دعاء ما قبل آذان المغرب.. دعاء خامس يوم رمضان 2024

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقة وجله، وأولة وآخره، وعلانيته وسره، اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم، فاغفرها لي

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.. رواه مسلم عن عائشة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.. رواه مسلم عن عائشة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة

 

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