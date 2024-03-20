الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

في اليوم العالمي لصحة الفم لعام 2024.. كيف تحمي أسنانك؟

صحة الفم
صحة الفم

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لصحة الفم،  فالقيام بتنظيف أسنانك يوميًا والحفاظ على نظافة الفم ليس مهمًا فقط للوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، ولكن أيضًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري، فمن المؤكد أن صحة الفم تساهم في الصحة العامة وأن الرحلة نحو الصحة الجيدة تبدأ من الفم النظيف.

كيف تحمي أسنانك من أمراض الفم

وحسب موقع Hindustan times فقد تؤثر أمراض الفم التي يمكن الوقاية منها بشكل كبير على 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية حيث يمكن أن تؤدي إلى الألم والانزعاج والتشوهات وايضا الموت.

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ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تسوس الأسنان غير المعالج او تسوس الأسنان الدائمة هو الحالة الصحية الأكثر شيوعًا وفقًا للعبء العالمي للمرض.

ويعد استهلاك السكر وتعاطي التبغ وتناول الكحول وسوء النظافة من بين الأسباب وراء سوء صحة الأسنان.

اليوم العالمي لصحة الفم

يتم الاحتفال باليوم العالمي لـ صحة الفم كل عام في 20 مارس لنشر الوعي حول صحة الفم وارتباطها المعقد بالصحة العامة.

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تاريخ اليوم العالمي لصحة الفم

تم الاحتفال باليوم العالمي لـ صحة الفم لأول مرة في 12 سبتمبر عام 2007، في عيد ميلاد مؤسس الاستثمار الأجنبي المباشر الدكتور تشارلز جودون. 

وتم تنظيمه من قبل الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI لرفع مستوى الوعي العالمي حول أهمية صحة الفم والنظافة ومع ذلك، في عام 2013، قررت مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) نقل التاريخ إلى 20 مارس لتجنب التعارض مع الأحداث الأخرى وللتوافق مع التقويم الدولي. 

على مدى العقد الماضي، تم الاحتفال بهذا اليوم في 20 مارس لتعزيز التثقيف في مجال صحة الفم والوقاية والدعوة في جميع أنحاء العالم.

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شعار اليوم العالمي لصحة الفم

وشعار حملة اليوم العالمي لصحة الفم لعام 2024 هو "الفم السعيد هو الجسم السعيد" لتسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين صحة الفم والصحة العامة، تدور هذه الحملة حول اتباع قواعد نظافة الأسنان لتجنب الأمراض المخيفة.

أهمية اليوم العالمي لصحة الفم

من السهل تجنب أمراض الفم، إلا أن نقص الوعي يمكن أن يجعل الناس يعانون من أنواع مختلفة من مشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان، وأمراض اللثة، وفقدان الأسنان بالكامل، وسرطان الفم، وإصابات الفم والأسنان، وآكلة الفم، وما إلى ذلك.

ويمكن الحد من الأمراض من خلال معالجة عوامل الخطر الشائعة ونشر الوعي وإن التوقف عن استخدام التبغ وتقليل تناول الكحول وتناول السكر واتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يمنع العديد من هذه المشكلات.

وايضا تنظيف الأسنان مرتين يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة جيدة ، ويجب معرفة ان علاج هذه المشاكل في مراحل مبكرة يمكن أن يساعد الأفراد على عيش حياة أفضل.

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