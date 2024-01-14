المشروبات الغازية وجفاف الفم.. أسباب تسوس الأسنان وطرق الوقاية

تسوس الأسنان، هو ثقب ناتج عن تآكل مينا الأسنان، وهو الغلاف الخارجي الصلب، بفعل الأحماض الموجودة في الفم، ويمكن أن يؤثر التسوس على الجميع ويمكن تجنبه من خلال العناية الجيدة بالفم وتنظيف الأسنان سنويًا، ويقدم المختصون بعض النصائح للحماية من تسوس الأسنان.

أسباب تسوس الأسنان

ووفقًا لموقع health الطبي، تحدث بسبب البكتيريا التي تحلل السكر إلى حمض على سطح الأسنان، لتتكون البكتيريا الأكثر شيوعًا، حيث تتكون المينا الموجود على أسنانك بشكل أساسي من الكالسيوم والفوسفات، وتعمل الأحماض الموجودة في البلاك على إزالة المعادن منه عن طريق إزالة معادنه، ويتم إنشاء ثقوب صغيرة في المينا بسبب هذا التآكل، ويظهر التجويف عندما يخترق الضرر الحمضي طبقة العاج التي تقع تحت المينا.

الأكثر عرضة لتسوس الأسنان

على الرغم من أن تسوس الأسنان أكثر شيوعًا عند الشباب، إلا أن تسوس الأسنان يمكن أن يحدث في أي عمر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن العديد من الأطفال يفرطون في تناول الوجبات والمشروبات السكرية ويهملون تنظيف أسنانهم بالفرشاة بشكل صحيح أو بشكل متكرر، والبالغون أيضًا عرضة للتسوس، ويمكن أن يظهر تدهور جديد في بعض الأحيان حول محيط التجاويف التي تم ملؤها في مرحلة الطفولة، كما أن انحسار اللثة أكثر شيوعًا عند البالغين، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

أبرز أسباب التسوس:

عدم تناول كمية كافية من فيتامين د يساهم في تسوس الأسنان.

جفاف الفم أو الإصابة بمرض يجعل الفم يفرز كمية أقل من اللعاب.

عامل خطر إضافي للتسوس هو تناول الأطعمة اللزجة أو السكرية التي تلتصق بالأسنان.

شرب المشروبات السكرية والغازية، مثل الصودا، بشكل منتظم يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وحفرها.

حرقة المعدة الناجمة عن الحمض يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تآكل الأسنان.

يعد تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وعدم تنظيف الأسنان بشكل كافٍ من الأسباب الإضافية لتسوس الأسنان.

الوقاية من تسوس الأسنان

تتمثل إحدى الطرق القديمة المعروفة باسم "سحب الزيت" في المضمضة ببعض الزيت - مثل السمسم أو جوز الهند - في فمك لمدة عشرين دقيقة تقريبًا قبل طرده

وجدت دراسة أن المستخلصات من نبات عرق السوس الصيني مكن أن تحارب البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان.

من أجل تجنب التسوس واستعادة المحتوى المعدني للمينا، يعد الفلورايد ضروريًا، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لتنظيف أسنانك بشكل يومي يساعد على منع تسوس الأسنان، وتنظيف أسنانك مرتين في اليوم هو مفتاح صحة الأسنان واللثة، حيث سيؤدي ذلك إلى منع تكاثر الجراثيم في أسنانك وتجنب تعفن اللثة. في حالة الطوارئ.