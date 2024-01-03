272 ألف منتفع من خدمات طب الأسنان في دمياط خلال 2023

قال الدكتور طارق الزكي، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان في دمياط، إن الإدارة العامة لطب الأسنان قدمت خلال عام ٢٠٢٣ الخدمات لـ272593منتفع بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة.

وتم تقديم عدد من ندوات التثقيف والتوعية الصحيه في طب الأسنان وصل عددها 3687 ندوة ووصل عدد المنتفعين بها الى 23041 منتفع شملت كل ما يخص طب الأسنان وعلاقته بالمنتفع.



كما تم تفعيل نظام التعليم الطبي المستمر بعقد 23 ندوة علمية لأطباء الأسنان بالمستشفيات والمراكز حضرها أكثر من 690 طبيب أسنان وأطباء إمتياز وتشمل 9 دورات تدريبة لأطباء الأسنان في المجالات المختلفة لطب الأسنان تنفيذا لخطة التدريب السنوية لإدارة العامة لطب الأسنان وحضرها اكثر من 440 طبيب أسنان.

وتدريب 200 طبيب أسنان إمتياز عمليا ونظريا ومتابعتهم الدورية بواقع 5 محاضرات وورش عمل و5 دورة تدريبية لأطباء الإمتياز بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الحضرية وذلك للتدريب علي اجراءات مكافحة العدوى بعيادات الأسنان وللتوعية والوقاية من فيروس كورونا و4 دورات تدريبية لأطباء التكليف بناء علي الخطاب الوارد إلينا من الإدارة المركزية لطب الأسنان والذي ينص علي ضرورة حصول أطباء التكليف علي ثلاث دورات تدريبية (إنعاش قلب رئوي- مكافحة العدوي –إسعافات أولية ).

وتفعيل القوافل الطبية لخدمة بعض المناطق النائية بالتعاون مع إدارة التدريب والجامعات المحيطة وقد بلغ عدد القوافل 59 وعدد المواطنين المنتفعين بخدمات الأسنان 5118 مواطن ومتابعة أعطال وحدات الأسنان والأجهزة وإصلاحها أول بأول ومتابعة تجديد عقود الصيانه مع الشركات (تم تجديد العقود مع شركة تكنوويف وشركة هاي تكنولوجي) عن طريق التموين الطبي بالمديرية.



وجرى متابعة وتقييم العمل بعيادات الأسنان بوحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وفقا للمعايير العلمية ومتابعة مدى التزام الأطباء بإتباع الوسائل الفنية الأكاديمية وتقييم مستوى النظافة والتعقيم ومكافحة العدوى والتسجيل في الدفاتر والملفات الطبية والاهتمام بالأجهزة والأدوات.

كما تم الرد علي الشكاوي الواردة إلينا من بعض الجهات والبوابة الالكترونية ومتابعة حلها وإزالة أسباب الشكوى.



وتم إعادة تجهيز ورفع كفاءة عيادات الجراحة والعلاج التحفظي بالمعدات والألات الاحدث لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع خطة الادارة العامة لطب الاسنان لرفع كفاءه المستشفيات المركزية والسعي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.



ورفع كفاءة عيادة التركيبات بمستشفى الزرقا المركزي بعد التعاون مع المجتمع المدني بمدينة الزرقا وبدء تجهيز عيادات الأسنان بالمستشفيات بالإمكانيات اللازمة للتقديم على برنامج الزمالة المصرية.

وجرى العمل على رفع كفاءة غرف عمليات الأسنان للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلي بالمستشفيات التي بها غرف عمليات (مستشفى دمياط العام-مستشفى الزرقا) وتم رفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفى كفر البطيخ المركزي بعمل توسعات داخلية التشغيل بالعيادة.