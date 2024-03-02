السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

متى يجب علينا تغيير فرشاة الأسنان؟

الاسنان
الاسنان

يحتار الكثير منا في موعد تغيير فرشاة الأسنان، وعندما يتعلق الأمر بالنظافة الشخصية، فإن الناس لا يدركون الأشياء الأساسية، حيث إن العادات البسيطة مثل استخدام فرشاة أسنان جيدة، واستخدام صابون جيد، وما إلى ذلك، يتم تجاهلها في الغالب من قبل الناس.

جامعة الإسكندرية تشارك فى أكبر معرض لطب الأسنان بالإمارات

تغيير فرشاة الأسنان

يعد تغيير فرشاة الأسنان بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على نظافة الفم الجيدة ومنع مشاكل صحة الفم، ويجب الانتباه  إلى حالة فرشاة أسنانك واستبدلها إذا لاحظت أي علامات تآكل، مثل شعيرات منحنية أو مكسورة، أو شعيرات متغيرة اللون، أو مظهر مهترئ.

وقد يكون استخدام فرشاة الأسنان البالية أقل فعالية في إزالة البلاك والبكتيريا، مما يضر بنظافة الفم. في حين أن تكرار استبدال فرشاة الأسنان الخاصة بك قد يختلف اعتمادًا على عوامل مثل الاستخدام وحالة الشعر الخشن والتفضيلات الشخصية، إلا أن هناك إرشادات عامة يجب اتباعها لضمان العناية المثلى بالأسنان.

نصائح المختصين

يوصي أطباء الأسنان عادة باستبدال فرشاة أسنانك كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، أو قبل ذلك إذا أصبحت الشعيرات مهترئة أو متآكلة أو مفلطحة. مع مرور الوقت، يمكن أن تفقد الشعيرات فعاليتها في إزالة البلاك والبكتيريا من أسنانك ولثتك، مما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

من المهم استبدال فرشاة أسنانك بعد التعافي من مرض معدٍ مثل البرد أو الأنفلونزا أو العدوى الفيروسية، ويمكن أن تبقى البكتيريا والفيروسات على شعيرات فرشاة أسنانك، مما قد يؤدي إلى الإصابة مرة أخرى أو انتقالها إلى الآخرين. من خلال استبدال فرشاة أسنانك بعد المرض، يمكنك تقليل خطر انتشار الجراثيم والحفاظ على صحة الفم الجيدة.

إذا كنت تستخدم فرشاة أسنان كهربائية، فيجب عليك استبدال رأس الفرشاة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا، أو على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة، حيث يمكن أن تبلى شعيرات رؤوس فرشاة الأسنان الكهربائية بسرعة أكبر من شعيرات فرشاة الأسنان اليدوية بسبب الحركات والدورانات عالية السرعة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة.

فرشاة الأسنان تغيير فرشاة الأسنان نظافة الفم الجيدة صحة الفم الأسنان

مواد متعلقة

استخدام غسول الفم وخيط الأسنان.. نصائح للحصول على لثة مثالية

واحد من كل 8 أشخاص يعانى منها.. 8 نصائح لمكافحة حساسية الأسنان

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

عاجل| رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

5 قرارات من النيابة فى واقعة "وفاة طالبة العريش".. هل توجد شبهة جنائية؟

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

أسعار الذهب اليوم تبدء بالإنخفاض في مستهل التعاملات الصباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: إسرائيل تطلق موجة استعمار عاتية فى الضفة الغربية

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر