واحد من كل 8 أشخاص يعانى منها.. 8 نصائح لمكافحة حساسية الأسنان

يعد حساسية الأسنان مرضا شائعًا، حيث يعاني واحد من كل 8 أشخاص منه، وهو أكثر انتشارًا عند البالغين، خاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عامًا. وتشمل أسباب الحساسية تآكل المينا وانحسار اللثة، لكن ممارسات نظافة الفم الجيدة يمكن أن تساعد في منع الحساسية.

تحدث حساسية الأسنان عندما تصبح الطبقة الخارجية الواقية، والتي تسمى المينا، أرق، أو عندما تتحرك لثتك بعيدًا، لتكشف عن الجزء الحساس الموجود أسفلها والذي يسمى العاج.

فكر في المينا كدرع لأسنانك، وعندما تضعف، تصبح أسنانك أكثر حساسية، الأمر يمكن أن يكون مزعجا وغير مريح للغاية، إنها بمثابة صدمة مفاجئة في أسنانك عندما تستمتع بالآيس كريم أو تحتسي مشروبًا ساخنًا، إنه ليس ألمًا مستمرًا، ولكنه قد يجعلك تتردد قبل الاستمتاع بأطعمة معينة.

تتنوع أسباب حساسية الأسنان ولكنها غالبًا ما تنبع من انكشاف العاج، وهي طبقة حساسة تحت المينا، بسبب عوامل مثل تآكل المينا، وانحسار اللثة، فالأفراد الذين يعانون من حالات مثل التهاب اللثة أو أمراض اللثة لديهم ميل أكبر لتطوير الحساسية، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا أكثر عرضة لحساسية الأسنان من الفئات العمرية الأخرى، فإذا كنت مراهقًا أو في أوائل العشرينات من عمرك، فمن الضروري أن تعتني بأسنانك لتجنب مشاكل الحساسية.

ويوصي أطباء الأسنان بالتالي: