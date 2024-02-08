الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة الإسكندرية تشارك فى أكبر معرض لطب الأسنان بالإمارات

جامعة الاسكندرية
جامعة الاسكندرية

شاركت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية في معرض "إيدك" AEEDC 24 بدولة الإمارات العربية، الذي يعد أكبر معرض دولي لطب الأسنان حول العالم، وذلك في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر البريطانية.

وقال عميد كلية طب الأسنان، الدكتور أحمد عبدالحكيم، إن معرض "إيدك" يحظى بمكانة عالمية، ويقوم بزيارته أكثر من 40 ألف زائر من مختلف دول العالم.

وأكد أهمية المؤتمر لخبراء طب الأسنان والأكاديميين والمتخصصين في جميع أنحاء العالم، موضحا أن المؤتمر يتناول التطورات والأبحاث في مختلف التخصصات في مجال طب الأسنان.

وأضاف أن المؤتمر يستضيف أبرز المتحدثين على مستوى القطاع، ويحتضن عددًا من الأنشطة والفعاليات المتخصصة، ويتضمن المعرض أيضًا معرض الشركات الناشئة ويوفر لتلك الشركات فرصة لعقد صفقات طويلة الأجل، واستثمارات من أجل خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وشاركت الدكتورة نرمين راضي، الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، شاركت في هذا المؤتمر ممثلة عن الجامعة.

وذلك في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر البريطانية.

وقال عميد كلية طب الأسنان، الدكتور أحمد عبدالحكيم، إن معرض "إيدك" يحظى بمكانة عالمية، ويقوم بزيارته أكثر من 40 ألف زائر من مختلف دول العالم.

جامعة الإسكندرية في المركز الأول محليًا و492 عالميًا بتصنيف ويبومتركس


وأكد أهمية المؤتمر لخبراء طب الأسنان والأكاديميين والمتخصصين في جميع أنحاء العالم، موضحا أن المؤتمر يتناول التطورات والأبحاث في مختلف التخصصات في مجال طب الأسنان.

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مكتبة الإسكندرية توقع إتفاقية تعاون مع جامعة الإسكندرية


وأضاف أن المؤتمر يستضيف أبرز المتحدثين على مستوى القطاع، ويحتضن عددًا من الأنشطة والفعاليات المتخصصة، ويتضمن المعرض أيضًا معرض الشركات الناشئة ويوفر لتلك الشركات فرصة لعقد صفقات طويلة الأجل، واستثمارات من أجل خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وشاركت الدكتورة نرمين راضي، الأستاذ المساعد بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، شاركت في هذا المؤتمر ممثلة عن الجامعة.

كليه طب الأسنان جامعة الإسكندرية معرض إيدك AEEDC 24 دولة الإمارات العربية أكبر معرض دولي لطب الأسنان جامعة مانشستر البريطانية

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