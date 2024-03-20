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دعاء اليوم العاشر من رمضان مكتوب الأربعاء 20-3-2024 .. وأدعية الصائمين

دعاء اليوم العاشر
دعاء اليوم العاشر من رمضان

دعاء اليوم العاشر من رمضان الأربعاء 20-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم محور اهتمام الملايين من المواطنين في أيام الشهر الكريم حيث يعد الدعاء أحد أهم مرتب العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء.


دعاء اليوم العاشر من رمضان مكتوب الأربعاء 20-3-2024

تتنوع صيغ دعاء اليوم العاشر من رمضان الأربعاء 20-3-2024 وأدعية الإفطار للصائم وفقا لما ورد في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية وكافة الخير في الدنيا والآخرة يارب العالمين ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم في هذا شهر رمضان أصرف عنا الهموم والأحزان.. وأنعم علينا بالرضا والاطمئنان.. وادم علينا نعمة الأمن والأمان.. وأرزقنا راحة القلب والبال.. اللهم اجعل في هذا الشهر الفضيل فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض.. واستجابة لكل دعاء.

اللهم أبعد عنا أذى الدنيا وحيرة النفس.. وحزن الليل وبكاء القلب.. وموت الضمير وسوء الخاتمة.. اللهم لا تجعل ابتلاءي في جسدي.. ولا مالي ولا أهلي.. وسهل علي ما استثقلته نفسي.. اللهم إني توكلت عليك فاعني.. ووفقني وأجبر خاطري.. أنت ولي في الحياة الدنيا.

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أذكار الصباح اليوم

اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله.. والحمد لله رب العالمين.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

اللهم عافني في بدني.. اللهم عافني في سمعي.. اللهم عافني في بصري.. لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر.. واعوذ بك من عذاب القبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

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اللهم أرحم أرواحا صعدت إليك ولك تعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللهم انظر لهم بعين لطفك.. وكرمك يارب العالمين.. اللهم أجعل امواتنا من الضاحكين المستبشرين.. الغارسين في ثمار جنتك يارب العالمين.


دعاء الإفطار في رمضان

اللهم إني لك صومت وعلى رزقك افطرك وبك آمنت وعليك توكلت.. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. ابتليت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله.

 

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