دعاء اليقين: سر الرزق الوفير للشيخ رمضان عبدالرازق (فيديو)

شارك الشيخ رمضان عبدالرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، تجربته الشخصية مع دعاء غير مسار حياته.

وأوضح عبدالرازق خلال حواره في برنامج "كلم ربنا" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الخطيب على إذاعة "9090"، أنه بعد تخرجه ومحاولته لبناء مستقبله المهني، واجه تحديات مالية جسيمة، حيث تحمل أعباء إيجار شقة تفوق دخله بعشرة أضعاف، وهو ما أدخله في دوامة من القلق بسبب عجزه عن السداد.

لكن بقلب مملوء بالإيمان، لم يفقد الشيخ الأمل في رحمة الله، مستلهمًا قصة من سيرة الحسن بن علي التي تحكي عن تأخر العطاء من بيت المال، وكما فعل الحسن، رفع الشيخ رمضان دعاءً صادقًا إلى الله، مستشهدًا بحلم الحسين بن علي الذي رأى فيه النبي يوجهه للتوكل على الله وحده.

وبعد هذا الدعاء، شهد الشيخ رمضان تحولًا ملحوظًا في حياته، حيث تدفق الرزق إليه بكميات أكبر مما كان يتوقع، وأكد الشيخ على الأثر العميق لهذا الدعاء، مشيرًا إلى أنه يحمل سرًا عظيمًا ومعجزًا في جلب الرزق والبركة.