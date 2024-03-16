إبراهيم عبدالمجيد لبرنامج "كلم ربنا": اضطريت لبيع زجاجة زيت علشان نتعشى أنا وأولادى.. تانى يوم بِعت رواية بـ6 آلاف جنيه

روى الكاتب والروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد خلال استضافته في برنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب على الراديو 9090)، كواليس عدد من الأزمات التي مر بها على مدار مشواره الإبداعي الكبير.

وروى عبدالمجيد، عن تعرضه لأزمة مالية صعبة وصلت إلى بيع زجاجة زيت الطعام بسبب عدم قدرته على توفير وجبة العشاء لأولاده، لافتًا إلى أنه تحدث إلى الله في جوف الليل ثم تفاجأ صباحًا بالعرض الذى تلقاه من المخرج يحيى العلمي لتحويل رواية (لا أحد ينام في الاسكندرية) لتحويلها إلى مسلسل تليفزيوني، مقابل 6 آلاف جنيه في التسعينيات.

وأكد عبدالمجيد تأثره الشديد بوالده الذي كان من حفظة القرآن الكريم الذى وصل إلى درجة الشفافية ذات مرة عندما تعرض لمحاولة الفصل من عمله فناجي ربه بصوت عالٍ حتى ظهر طائر كبير داخل البيت ثم انفرجت الأزمة ونجا والده من الفصل في العمل.

وسرد الروائي الكبير تفاصيل أزمة التضييق عليه في فترة الستينيات بسبب رواج رواياته للدرجة التي لم يجد معها أموالًا للإنفاق على أسرته.

وعن مسلسل عتبات البهجة الذى أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان الحالي عن رواية الكاتب الكبير، قال عبدالمجيد إنه يحكي مشوار حياة شخصين تجاوزا الخمسين عامًا ويقفان على عتبات البهجة.

وعن علاقته بالله سبحانه وتعالى قال عبدالمجيد: "مريت بمراحل فكرية كتير في حياتي. لكني لم أحد أبدًا عن وجود الله. وأشعر بوجود الله في حالة الضعف أكثر من حالة القوة، ومفيش إنسان في الدنيا إلا وعنده حالة ولحظة ضعف في حياته".