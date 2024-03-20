الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "صدفة" الحلقة 10.. سلوى خطاب تُهدد "صدفة" بالقتل

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

مسلسل صدفة الحلقة 10.. يعرض المسلسل عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

txt

مسلسل صدفة الحلقة 10.. سلوى خطاب تهدد ريهام حجاج

مسلسل صدفة الحلقة 10

ذهبت سلوي خطاب والتي تقوم بدور والدة ميار الغيطي، لمقابلة الفنانة ريهام حجاج “صدفة” في المدرسة مكان عملها، لتهددها بالخطف والقتل، في حال عدم الابتعاد عن عائلتها.

وشهدت مسلسل صدفة الكثير من الأحداث غير المتوقعة، بين النجمة ريهام حجاج والفنان خالد الصاوي، الذي أنكر كل ما سمعه من صدفة، واتهمها بالنصب، وحذرها من الاقتراب منه أو أولاده.

وطلبت “صدفة” أن يقوم بعمل تحليل DNA، لكنه استهزأ بكلامها، وتركها تمشي ولكنه حذرها للمرة الأخيرة وأكد لها أنه رجل بلا أخلاق أو ضمير.

ومن جانبه، أعطي خالد الصاوي، مبلغ مالي، لشقيقه صدفة، وطلب منها إجبار صدفة، على الابتعاد عنه وعن عائلته.

واستعان زوج ميار الغيطي خلال أحداث الحلقة، الذي يعمل طبيبا نفسيا، بأحد حالاته، الذي اعتاد اختراق الهواتف، لاختراق هاتف زوجته.

وبالفعل قام الشخص بإرسال رابط يرسله لزوجته وهو لاختراق غير محمي وعندما أعاد توجيه لها، وقامت بفتحه، اختراق بياناتها وتأكد من خيانتها له.

وتحاول سلوى خطاب والدة  ميار الغيطي إصلاح العلاقة ما بين طليق ميار الغيطي وأبنتها، التي أكتشف خيانتها مع صديق والدها خالد الصاوي.

ليكشف طليق ميار الغيطي كافة الأسرار التي تسببت في تخريب العلاقة بينهم، ليرفض الرجوع مرة أخرى بعدما تعرف على حقيقة خيانته زوجته له.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة 11

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء
    قناة  CBC الساعة 10:30 مساء
    قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل
    القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.
مسلسل صدفة صدفة موعد عرض صدفة موعد عرض مسلسل صدفة موعد اعادة مسلسل صدفة قصة مسلسل صدفة ابطال مسلسل صدفة موعد عرض مسلسل ريهام حجاج مسلسل ريهام حجاج ريهام حجاج قنوات عرض صدفة قنوات عرض مسلسل صدفة موعد مسلسل صدفة الحلقة العاشرة من صدفة صدفة الحلقة العاشرة صدفة الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل صدفة الحلقة العاشرة من مسلسل صدفة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل صدفة الحلقة 10.. سلوى خطاب تهدد ريهام حجاج

مسلسل صدفة الحلقة 10.. طليق ميار الغيطي يرفض الرجوع بعد اكتشاف خيانتها

"لذيذ وقصته حلوة".. إشادة الجماهير بدور ريهام حجاج في مسلسل صدفة

مسلسل صدفة الحلقة 10.. تهديدات ومشاكل تلاحق ريهام حجاج

موعد اعادة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 10

حالة الطقس اليوم 10 رمضان 2024 في مصر وتوقعات طقس الأسبوع بالقاهرة والإسكندرية

يوم النصر.. مصر تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (صور)

موعد أذان المغرب اليوم العاشر من رمضان 2024 وأفضل ما يقال عند سماعه

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

كولر يطلب تقريرًا شاملًا عن 4 مرشحين لتدعيم دفاع الأهلى

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة