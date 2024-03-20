مسلسل "صدفة" الحلقة 10.. سلوى خطاب تُهدد "صدفة" بالقتل

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل صدفة الحلقة 10.. يعرض المسلسل عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

مسلسل صدفة الحلقة 10

ذهبت سلوي خطاب والتي تقوم بدور والدة ميار الغيطي، لمقابلة الفنانة ريهام حجاج “صدفة” في المدرسة مكان عملها، لتهددها بالخطف والقتل، في حال عدم الابتعاد عن عائلتها.

وشهدت مسلسل صدفة الكثير من الأحداث غير المتوقعة، بين النجمة ريهام حجاج والفنان خالد الصاوي، الذي أنكر كل ما سمعه من صدفة، واتهمها بالنصب، وحذرها من الاقتراب منه أو أولاده.

وطلبت “صدفة” أن يقوم بعمل تحليل DNA، لكنه استهزأ بكلامها، وتركها تمشي ولكنه حذرها للمرة الأخيرة وأكد لها أنه رجل بلا أخلاق أو ضمير.

ومن جانبه، أعطي خالد الصاوي، مبلغ مالي، لشقيقه صدفة، وطلب منها إجبار صدفة، على الابتعاد عنه وعن عائلته.

واستعان زوج ميار الغيطي خلال أحداث الحلقة، الذي يعمل طبيبا نفسيا، بأحد حالاته، الذي اعتاد اختراق الهواتف، لاختراق هاتف زوجته.

وبالفعل قام الشخص بإرسال رابط يرسله لزوجته وهو لاختراق غير محمي وعندما أعاد توجيه لها، وقامت بفتحه، اختراق بياناتها وتأكد من خيانتها له.

وتحاول سلوى خطاب والدة ميار الغيطي إصلاح العلاقة ما بين طليق ميار الغيطي وأبنتها، التي أكتشف خيانتها مع صديق والدها خالد الصاوي.

ليكشف طليق ميار الغيطي كافة الأسرار التي تسببت في تخريب العلاقة بينهم، ليرفض الرجوع مرة أخرى بعدما تعرف على حقيقة خيانته زوجته له.

أبطال مسلسل صدفة

“صدفة” بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة 11

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.