مسلسل صدفة الحلقة 10.. سلوى خطاب تهدد ريهام حجاج

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث حقق العمل نجاحا باهرا منذ بدء عرضه على شاشات المتحدة.

وتصدر مسلسل صدفة تريند “جوجل”، بعد الأحداث المشوقة والمثيرة، ويعرض المسلسل على شاشات المتحدة، ويضم مجموعة من ألمع النجوم.

في مسلسل صدفة الحلقة الـ10.. سلوي خطاب تهدد ريهام حجاج

في مسلسل صدفة الحلقة 10.. سلوي خطاب تهدد ريهام حجاج

ذهبت سلوي خطاب والتي تقوم بدور والدة ميار الغيطب، للفنانة ريهام حجاج والتي تقوم بدور صدفة إلى المدرسة مكان عملها، لـ تهددها بالخطف والقتل، في حال عدم الابتعاد عن عائلتها.

وشهدت مسلسل صدفة الكثير من الأحداث غير المتوقعة ما بين النجمة ريهام حجاج والفنان الكبير خالد الصاوي، الذي أنكر كل ما سمعه من صدفة، واتهمها بالنصب، وحذرها إن لم تبعد عنه وعن أولاده سوف لا يرحمها، وطلبت منه صدفة أن يقوم بعمل تحليل DNA، لكنه استهزأ بكلامها، وتركها تمشي ولكنه حذرها للمرة الأخيرة وأكد لها أنه رجل بلا أخلاق أو ضمير.

في مسلسل صدفة الحلقة الـ10.. سلوي خطاب تهدد ريهام حجاج

ومن جانبه، أعطي خالد الصاوي، مبلغ مالي، لشقيقه صدفة، وطلب منها إجبار صدفة، على الابتعاد عنه وعن عائلته.



مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة العاشرة

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء

قناة CBC الساعة 10:30 مساء

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.