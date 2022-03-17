الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أجمل وأروع بوستات رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأم 2022

عيد الأم
عيد الأم

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر حاليا كافة محركات البحث العالمية جوجل منذ بداية شهر مارس 2022 وذلك لكتابتها في كروت التهاني مع هدايا الأمهات.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير الهدايا المقترحة لتقديمها للأمهات في عيدهم السنوي وموعد الاحتفال بعيد الأم وعبارات كروت المعايدة.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022 

يرفق العديد من الأبناء عبارات تهنئة على كروت الهدايا للأمهات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عيدهم السنوي وذلك تعبيرا عن مشاعرهم وتقديرهم للدور اللاتي قمن به في حياتهم بمختلف مراحلها العمرية ولعل أبرزها ما يلي:-

  • في هذا اليوم المميز أقدم لكي أجمل يا أمي أجمل العبارات التي تظهر مدى حبي وامتناني ليكي.
  • الأم رمز العطاء والوفاء.. ستبقين دائما رمز الحب والعطف.
  • عيد أم سعيد.. اتمنى ليكي دوام الصحة وأسعد الأوقات.
  • العناق والقبلات وجميع الكلمات.. لا تستطيع أن تظهر لكي كم أنا أحبك.
  • كل سنة وأنتي أغلى الناس يا حبيبتي.. دومتي لي بخير.

موعد عيد الأم في مصر كل عام وأسباب اختيار هذا الموعد

تحتفل مصر وأكثر من 17 دولة عربية بعيد الأم في يوم 21 مارس سنويا وذلك وفقا لاختيار الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين، حيث وقع الاختيار على هذا اليوم في بداية فصل الربيع ليكون الاحتفال وسط الجو المعتدل والطبيعة الخلابة والأزهار المتفتحة المناظر الطبيعية.

فيما تحتفل دولة النرويج في يوم 2 فبراير ودولة الأرجنتين يوم 3 أكتوبر بينما تحتفل دولة جنوب إفريقيا يوم 1 مايو وتحتفل الولايات المتحدة الإمريكية في يوم الأحد الثاني من شهر مايو ودولة أندونيسا تحتفل في يوم 22 ديسمبر من كل عام.

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أبرز الهدايا المقترحة للأم في عيدها

يبحث الملايين عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2022 لكتابتها على كروت المعايدة المرفقة بهدايا عيد الأم ولعل أبرز الهدايا المقترحة هذا العام تتمثل فيما يلي:-

  • رحلات عمرة خاصة عقب بدء موسم الحج الجديد عقب إغلاق دام أكثر من عامين.
  • أجهزة كهربائية ومستلزمات المطبخ والتي تساعد كافة ربات البيوت على إنجاز أعمال المنزل بسهولة.
  • إعداد حلوى مخصوصة للأم عليها صورتها أو اسمها.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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