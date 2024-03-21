القرنفل رمز للاحتفال.. 15 حقيقة عالمية عن عيد الأم

يحتفل الشعب المصري، اليوم الخميس، بعيد الأم، وهي فكرة أسسها الكاتب الصحفي الراحل مصطفى أمين امتنانًا وتقديرًا منه لدور الأمهات وتضحياتهن من أجل أولادهن.

أن تكوني أمًا هي مهمة صعبة فرحلة الرعاية والاهتمام الذي تقدمينه، والقلق الذي يبقيكِ مستيقظة في الليل، وكل التفاصيل الصغيرة التي تتابعينها لجعل حياة أسرتك تسير بسلاسة.

وبينما نحاول جميعًا أن نمنح الأمهات في حياتنا سواء أمهاتنا، أو الأصدقاء اللاتي حصلن على مكانة الأم، الأوسمة فإن الحقيقة هي أنهن يستحققن أكثر من ذلك.

عيد الأم ليست مناسبة مصرية فقط، لكنه عيد عالمي ويوم لإظهار تقديرنا لهؤلاء السيدات المهمات في حياتنا للغاية، وبحسب موقع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يأتي عيد الأم العالمي في ثاني يوم أحد من شهر مايو كل عام.

وفي هذا السياق نستعرض بعض الحقائق الممتعة عن عيد الأم.

1- عيد الأم ليس دائمًا في نفس التاريخ كل عام:

يتم الاحتفال بعيد الأم كل عام في يوم الأحد الثاني من شهر مايو. هذا العام سيكون يوم 11 مايو.

2- يتم إجراء مكالمات في عيد الأم أكثر من أي يوم آخر في السنة:

يقال إن هناك ما يقرب من أكثر من 190 مليون مكالمة يتم إجراؤها في يوم الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.



3- عيد الأم هو ثالث أكثر الأعياد مبيعًا للزهور والنباتات:

قد يحصل عيد الحب على الورود، ولكن بعد عيد الميلاد وعيد الحب، يشتري المزيد من الناس الزهور والنباتات لأمهاتهم أكثر من أي عطلة أخرى في الواقع، ما يقرب من أكثر من ربع الزهور التي يتم شراؤها على مدار العام في العالم لعيد الأم.

4- عيد الأم واحد من أقدم الاحتفالات في اليونان القديمة:

كان اليونانيون يقيمون احتفالات الربيع تكريمًا لريا، إلهة الخصوبة والأمومة والجيل.

5- عادة ما يكون عيد الأم هو أكثر أيام السنة ازدحامًا بالنسبة للمطاعم:

وفقًا لمسح أجرته جمعية المطاعم الوطنية في أوروبا، فإن ما يصل إلى 53% من الأشخاص يخططون للذهاب إلى مطعم في عيد الأم.

6- كلمة ماما أول ما ينطق به الأطفال:

أول شيء يستطيع معظم الأطفال نطقه هو كلمة "ma"، ولهذا السبب تبدأ كلمة "أم" في كل اللغات تقريبًا بالحرف "M" أو هي عبارة عن تكرار لصوت "ma".

7- يبدأ تاريخ عيد الأم الأمريكي مع صانعة السلام آن جارفيس:

خلال الحرب الأهلية وبعدها، بذلت آن جارفيس جهودًا متضافرة لتعزيز فكرة الصداقة والانخراط في المجتمع بين الأمهات بعد الحرب، ثم قامت بإنشاء يوم احتفالي في عام 1868 أطلقت عليه يوم صداقة الأم.



8- واصلت آنا ابنة آن مسيرة والدتها من خلال جعل اليوم عطلة رسمية:

سعت آنا ريفز جارفيس لتكريم والدتها من خلال إنشاء يوم حميم للاحتفال بها، وتم الاحتفال بيوم الأم لأول مرة في عام 1908 في يوم الأحد الثاني من شهر مايو يوم عيد ميلاد والدتها.

9- وقع وودرو ويلسون على عيد الأم ليصبح قانونًا في عام 1914:

بعد أن أنشأت آنا جارفيس الجمعية الدولية لعيد الأم من أجل تبسيط يوم للاحتفال الحميم بالأم، وجعلته يوم الأحد الثاني من شهر مايو، جاء الرئيس وودرو ويلسون ليقر على جعل ذلك اليوم باعتباره عطلة وطنية.

10- القرنفل رمز لعيد الأم:

استخدمت آنا ريفز جارفيس القرنفل في عيد الأم للإشارة إلى ما إذا كانت والدتك على قيد الحياة أم لا، فالقرنفل الأحمر يعني أنها باقية على قيد الحياة، والأبيض يعني أنها قد ماتت.

11- حاولت آنا جارفيس لاحقًا إيقاف ما أصبح عليه عيد الأم:

سرعان ما أصبحت العطلة فرصة تجارية للمنتجين لبيع الزهور والحلويات والبطاقات، شعرت آنا ريفز جارفيس أن هذا ينتقص من الجوانب الشخصية والحميمة للعطلة وتحدت ذلك من خلال بدء المقاطعة والإضرابات، وحتى إدانة السيدة الأولى إليانور روزفلت لاستخدامها اليوم كوسيلة لجمع التبرعات واستخدمت جارفيس كل أموالها في هذه المعركة، حتى توفيت عن عمر يناهز 84 عامًا.



12- الهدية الأكثر شعبية لعيد الأم هي بطاقة التهنئة مع الزهور:

في كل عيد أم، يتم إرسال ما يقرب من 152 مليون بطاقة عيد أم مع باقة من الزهور وخاصة زهور القرنفل.

13- 41 % من الأمريكيين يخططون لشراء مجوهرات لأمهاتهم كل عام:

ومع ذلك، لا تزال الزهور هي خيار الهدايا الأكثر شعبية، حيث يختار حوالي 72٪ من الأمريكيين هدية من الزهور ويختار الباقون شراء الذهب والمجوهرات لتقديمه إلى أمهاتهم.



14- لا تزال بعض الدول تقيم مهرجانات قديمة لتكريم الأمهات:

في الهند، يحتفل الناس بدورجا بوجا، وهو مهرجان يكرّم الإلهة الأم دورج، المهرجان عبارة عن حدث يستمر عشرة أيام ويقام في شهر سبتمبر من كل عام.

15- عيد الأم من أكثر الأيام التي تعمل فيها صالونات التجميل:

وفقًا للاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، في عيد الأم، ينفق الناس 2 مليار دولار على الخدمات الشخصية مثل علاجات السبا والذهاب إلى الكوافير في ذلك اليوم على أمهاتهم.