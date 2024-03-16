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تحية تقدير واحترام.. أجمل رسائل عيد الأم 2024 للاحتفال بها

رسائل عيد الأم 2024
رسائل عيد الأم 2024

 أجمل رسائل عيد الأم 2024 محور تساؤل الملايين من المواطنين حاليا وذلك مع اقترب موعد الاحتفال بعيد الأم الموافق الحادي والعشرون من شهر مارس الجاري، حيث تعتبر من المناسبة هامة التي يعبر فيها الكثير من الأبناء عن حبهم وتقديرهم الكبير للأم التي تعد مدرسة كبيرة تعلم كل القيم والأخلاق والمباديء.

 أجمل رسائل عيد الأم 2024 للاحتفال بها 

ونقدم لكم في التقرير التالي عدد كبير من أجمل رسائل عيد الأم 2024، للتعبير عن الحب والتقدير الكبير للأم واحتراما لتضحياتها المستمرة منذ الطفولة وحتى الكبر  والتي يمكن تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولعل أبرزها ما يلي:-

  • سامحيني أمي إن قصرتُ فيك يومًا، وإن لم أظهر لك حبي دومًا، فأنا رغم هذا أعلم أن قلبك يا أمي ليس مثله قلب.
  • أمي يا رب تكوني سالمة سنة بعد سنة، وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.
  • هي أمي ومأمني وأماني وإيماني وأمتي واطمئناني إهداء لأعظم وأجمل وأغلى امرأة في عيني بالوجود أمي، لا تؤم القلوب إلا إليك، ولا تلين الصخور إلا لحنانك، أنت الحب والجنة تحت قدميك، أحبك أمي.
  • لا يوجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي، فأنتِ مثل النجوم التي تنير لي الطريق دومًا.
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مع اقتراب عيد الأم.. لطيفة تطرح أغنية "أمى" إهداءً لروح والدتها

 

عبارات معايدة عيد الأم 2024

  • أمّي يا نسمة طبعت صورتها على قاموس حياتي.
  • أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنك أمي.
  • كل عام وأنت الرّحمة من رب السّماء كل عام وأنت قطعة من غيم السّماء لا يشبهك أحد ولا يشبه نقاء السّماء إلا قلبك أمي.
  • يا من رقص قلبي في يومك، وركضت روحي لجنبك، وطار إحساسي بحبك، وكل حواسي تهنيك، كل عام وأنت بألف خير يا أمي.
  • أمي إن كانت النساء أبيات شعر فأنت يا غالية نَص القصيدة، كل عام وأنت أبجدية الحب السامي.
  • أمي لا تغيب عني نبرة صوتك، ولا تغيب عني بسمتك، أراك في كل الوجوه وأنتظر لقائك في كل يوم

 

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