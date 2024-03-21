الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إمساكية شهر رمضان 2024 PDF وعدد ساعات الصيام اليوم الخميس

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث الكثير من المسلمين عن امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

إمساكية شهر رمضان 2024 PDF

وفقًا لامساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد اذان المغرب سيكون في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق (6:07) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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إمساكية شهر رمضان 2024 مواعيد الافطار والسحور في محافظة القاهرة

امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام اليوم الخميس

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

أما عن عدد ساعات الصيام في الحادية عشر من رمضان 13 ساعة و57 دقيقة.

لشهر رمضان فضل عظيم على المسلم فهو شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات.

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فضل شهر رمضان

تم ذكر فضل شهر رمضان في القرآن الكريم في العديد من المواضع، حيث أوضح الله سبحانه وتعالى أن شهر رمضان هو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفي سورة البقرة ذُكرت آيات تحدثت عن فرض الصيام ورخصة الإفطار في رمضان وبيان وقت الصوم.

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)﴾.

موعد عيد الفطر 2024

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية توقعاته لرؤية هلال شهر شوال 1445، حيث من المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بتحري رؤية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 إبريل 2024.

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