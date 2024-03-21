مفتى الجمهورية: شهر رمضان فرصة للانتصار على النفس

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار، الشكر لمحافظ الغربية، مؤكدا أن مدينة طنطا لها بصمات في تاريخه حيث أعطت الكثير له وتحرك من خلال أرضها الطيبة نحو العلم.

وهنأ الحضور بشهر رمضان الذي انتهي ثلثا منه داعيا المولى عز وجل بأن يتقبل منا الصيام والقيام في الباقي منه، كما أكد أن شهر رمضان هو فرصة للانتصار على النفس وعزيمة قوية.

وأشار المفتي إلى أن الانتصار الحقيقي للإنسان الانتصار على نفسه أولًا، وأن المعنى الحقيقي للإرهاب هو قوة الردع للأعداء، فالإرهاب ليس المفهوم الذي يزعمه الغرب وينسبه للإسلام، ولكنه إيجاد قوة ردع لمن يريد الاعتداء على الوطن والمقدرات، وهذا تفسير لأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم يأتي النصر من عند الله.

وأضاف علام، خلال حضوره احتفال محافظة الغربية بذكرى العاشر من رمضان، أن الجندي المصري هو الفارس الحقيقي لأنه مشهود له بالخيرية، فقال رسول الله إنهم خير جنود الأرض لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، موضحًا أن علاقة الأهل معهم يشعرون بما يشعر به ابنهم الجندي الذي يقف في ميدان الحرب، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.

وأكد علام: "نحن على ثقة أن الإنسان المصري قوي في مواقفه يحمل راية العزة، ونحن عاصرنا حرب أكتوبر وكنا نشعر بالعزة، ونحن على يقين أن من رفع رؤسنا في أكتوبر ويونيو سيرفع رؤوسنا عالية خفاقة دائمًا، موجهًا التحية للجيش المصري العظيم صمام الأمان لنا سواء في أكتوبر أو بعد ذلك.وض فنية عن انتصارات العاشر من رمضان.

واختتم المفتي كلمته، أن الناس تظن بأن العلم قطعة من القماش، موجها تحيه تقدير للجندي المصري في كل مكان وفي كل لحظة وفي كل وقت وهو صمام الأمان.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا.

الدكتور شوقي علام بمحافظة الغربية