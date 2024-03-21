الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مفتى الجمهورية: شهر رمضان فرصة للانتصار على النفس

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام بمحافظة الغربية

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الديار، الشكر لمحافظ الغربية، مؤكدا أن مدينة طنطا لها بصمات في تاريخه حيث أعطت الكثير له وتحرك من خلال أرضها الطيبة نحو العلم.

وهنأ الحضور بشهر رمضان الذي انتهي ثلثا منه داعيا المولى عز وجل بأن يتقبل منا الصيام والقيام في الباقي منه، كما أكد أن شهر رمضان هو فرصة للانتصار على النفس وعزيمة قوية. 

وأشار المفتي إلى أن الانتصار الحقيقي للإنسان الانتصار على نفسه أولًا، وأن المعنى الحقيقي للإرهاب هو قوة الردع للأعداء، فالإرهاب ليس المفهوم الذي يزعمه الغرب وينسبه للإسلام، ولكنه إيجاد قوة ردع لمن يريد الاعتداء على الوطن والمقدرات، وهذا تفسير لأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم يأتي النصر من عند الله.

وأضاف علام، خلال حضوره احتفال محافظة الغربية بذكرى العاشر من رمضان، أن الجندي المصري هو الفارس الحقيقي لأنه مشهود له بالخيرية، فقال رسول الله إنهم خير جنود الأرض لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، موضحًا أن علاقة الأهل معهم يشعرون بما يشعر به ابنهم الجندي الذي يقف في ميدان الحرب، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.

وأكد علام: "نحن على ثقة أن الإنسان المصري قوي في مواقفه يحمل راية العزة، ونحن عاصرنا حرب أكتوبر وكنا نشعر بالعزة، ونحن على يقين أن من رفع رؤسنا في أكتوبر ويونيو سيرفع رؤوسنا عالية خفاقة دائمًا، موجهًا التحية للجيش المصري العظيم صمام الأمان لنا سواء في أكتوبر أو بعد ذلك.وض فنية عن انتصارات العاشر من رمضان.

واختتم المفتي كلمته، أن الناس تظن بأن العلم قطعة من القماش، موجها تحيه تقدير  للجندي المصري في كل مكان وفي كل لحظة وفي كل وقت وهو صمام الأمان.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا.

الدكتور شوقي علام بمحافظة الغربية
الدكتور شوقي علام بمحافظة الغربية
الدكتور شوقي علام بمحافظة الغربية
الدكتور شوقي علام بمحافظة الغربية
مفتي الديار شوقي علام مفتي الديار بشهر رمضان الصيام والقيام الاحتفالية التي نظمتها محافظة ذكرى العاشر من رمضان

مواد متعلقة

محافظ الغربية ومفتي الديار المصرية يفتتحان معرض ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعى لـ1000 من العمالة المؤقتة وأسرهم

للعام الثامن.. مطبخ "سفراء السعادة" الخيرى يواصل عمله تحت مظلة التحالف الوطنى

إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى فى زفتى

ضبط 55 توك توك ودراجات نارية مخالفة بشوارع طنطا

إغلاق 89 منشأة بالغربية لمخالفة قرارات الحكومة

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم داخل سيارة على طريق "طنطا- كفرالشيخ"

زراعة 160 شجرة مثمرة وزينة فى السنطة بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

مفيد شهاب: الحرب كانت ستندلع مع إسرائيل فى عصر مبارك لهذا السبب

عاجل.. قصف إسرائيلى يستهدف مدرسة تابعة للأونروا فى غزة

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة