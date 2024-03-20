الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعي لـ1000 من العمالة المؤقتة وأسرهم

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، حفل إفطار جماعي لعدد 1000 من العاملين بالخدمات المعاونة والعمالة المؤقتة بدعوة شخصية من رئيس الجامعة ودون تحمل الجامعة لأي نفقات، وذلك بمجمع الكليات بسبرباي، بحضور عدد من العمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته،  حرصه على تنظيم حفل الإفطار السنوي، لإرساء دعائم المحبة والمودة بين العاملين بالجامعة، مشيدًا بجهودهم طوال الفترة السابقة في انجاز الأعمال، باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية في تطوير الجامعة.

وأثناء الإفطار، تبادل رئيس الجامعة الحوار مع العاملين بالجامعة وأسرهم وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام التوفيق وصالح الأعمال.

كما نظمت جامعة طنطا، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث للطلاب الوافدين تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، وبمشاركة عدد من العمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء منتدى شباب العالم والطلاب الوافدين من 14 دولة.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي تعمل وفقًا لخطة متكاملة لدعم الأنشطة للطلاب الوافدين ودعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، موضحًا حرص الجامعة الدائم على أعداد الطلاب الوافدين علميًا ونفسيًا وبدنيًا ودمجهم مع زملائهم المصريين بالجامعة، مشيدًا بأداء الطلاب بالعروض الفنية والفلكلورية من مختلف الجاليات المنتسبة للجامعة والمواهب في الغناء والعزف والإنشاد، والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام الوثائقية الممثلة لكل دولة من الدول المشاركة. 

وأضاف الدكتور حاتم أمين، أن رعاية ودعم الطلاب الوافدين يحظى بأولوية قصوى بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تولى اهتماما بتطوير ورقمنة الخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين في المراحل الجامعية المختلفة وتحرص على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم وتيسير اندماجهم مع أشقائهم من الطلاب المصريين، موضحًا حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث على التواصل مع جميع مكاتب الملحقيات الثقافية والقنصلية التابع لها الطلاب الوافدين مع الالتزام الكامل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة. 

وأوضح الدكتور محمود شكل، أن المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة قد نظما فاعليات الملتقى والتي تضمنت معرض الخيم التراثية لكل جالية لعرض الموروثات الثقافية وعرض الملابس التقليدية لكل دولة مشاركة بالفاعليات، مؤكدًا أن تنظيم هذا المعرض، يعد فرصة جيدة لتبادل الثقافات وزيادة تفاعل واندماج الطلاب الوافدين في المجتمع الجامعي.

F852194C-8C93-458E-A66A-46DA9CEB9823
F852194C-8C93-458E-A66A-46DA9CEB9823
15B693F2-D463-47E0-BFE2-89AA0FDCD972
15B693F2-D463-47E0-BFE2-89AA0FDCD972
BC1C6A11-55FE-4A1D-813F-0CA3E326B46D
BC1C6A11-55FE-4A1D-813F-0CA3E326B46D
رئيس جامعة طنطا رئيس الجامعة أمين عام الجامعة حفل الإفطار السنوي تبادل رئيس الجامعة الحوار

مواد متعلقة

للعام الثامن.. مطبخ "سفراء السعادة" الخيرى يواصل عمله تحت مظلة التحالف الوطنى

إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى فى زفتى

ضبط 55 توك توك ودراجات نارية مخالفة بشوارع طنطا

إغلاق 89 منشأة بالغربية لمخالفة قرارات الحكومة

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم داخل سيارة على طريق "طنطا- كفرالشيخ"

زراعة 160 شجرة مثمرة وزينة فى السنطة بالغربية

"تموين الغربية" تتحفظ على 4 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر

رفع 280 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع كفرالزيات بالغربية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

تقرير: المدير الرياضى الجديد لليفربول سيعمل على تجديد عقد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة