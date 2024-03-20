رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعي لـ1000 من العمالة المؤقتة وأسرهم

نظم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، حفل إفطار جماعي لعدد 1000 من العاملين بالخدمات المعاونة والعمالة المؤقتة بدعوة شخصية من رئيس الجامعة ودون تحمل الجامعة لأي نفقات، وذلك بمجمع الكليات بسبرباي، بحضور عدد من العمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة.

وأكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته، حرصه على تنظيم حفل الإفطار السنوي، لإرساء دعائم المحبة والمودة بين العاملين بالجامعة، مشيدًا بجهودهم طوال الفترة السابقة في انجاز الأعمال، باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية في تطوير الجامعة.

وأثناء الإفطار، تبادل رئيس الجامعة الحوار مع العاملين بالجامعة وأسرهم وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام التوفيق وصالح الأعمال.

كما نظمت جامعة طنطا، فعاليات الملتقى الثقافي الثالث للطلاب الوافدين تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، وبمشاركة عدد من العمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء منتدى شباب العالم والطلاب الوافدين من 14 دولة.

وأكد الدكتور محمد حسين، أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي تعمل وفقًا لخطة متكاملة لدعم الأنشطة للطلاب الوافدين ودعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، موضحًا حرص الجامعة الدائم على أعداد الطلاب الوافدين علميًا ونفسيًا وبدنيًا ودمجهم مع زملائهم المصريين بالجامعة، مشيدًا بأداء الطلاب بالعروض الفنية والفلكلورية من مختلف الجاليات المنتسبة للجامعة والمواهب في الغناء والعزف والإنشاد، والتصوير الفوتوغرافي، والأفلام الوثائقية الممثلة لكل دولة من الدول المشاركة.

وأضاف الدكتور حاتم أمين، أن رعاية ودعم الطلاب الوافدين يحظى بأولوية قصوى بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تولى اهتماما بتطوير ورقمنة الخدمات التي تقدمها للطلاب الوافدين في المراحل الجامعية المختلفة وتحرص على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم وتيسير اندماجهم مع أشقائهم من الطلاب المصريين، موضحًا حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث على التواصل مع جميع مكاتب الملحقيات الثقافية والقنصلية التابع لها الطلاب الوافدين مع الالتزام الكامل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة.

وأوضح الدكتور محمود شكل، أن المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة قد نظما فاعليات الملتقى والتي تضمنت معرض الخيم التراثية لكل جالية لعرض الموروثات الثقافية وعرض الملابس التقليدية لكل دولة مشاركة بالفاعليات، مؤكدًا أن تنظيم هذا المعرض، يعد فرصة جيدة لتبادل الثقافات وزيادة تفاعل واندماج الطلاب الوافدين في المجتمع الجامعي.

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