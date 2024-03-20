الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تموين الغربية" تتحفظ على 4 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر

ملح طعام
ملح طعام

تحفظت مديرية التموين بالغربية على 4 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك داخل مطاحن لتعبئة الملح بدون ترخيص.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة تموينية بدائرة مركز طنطا من ضبط 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح بدون ترخيص.

كما تلقى وكيل الوزارة تقريرًا بتمكن حملة تموينية بزفتى من ضبط 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح بدون ترخيص داخل مدينة زفتى بمحافظة الغربية.

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 17 ألف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع فى مراكز ومدن المحافظة.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من ضبط ومصادرة 17 ألف صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وشدّد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه لمنظومة الخبز، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

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