الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 120 محضر إشغال خلال حملات لشرطة لمرافق بالغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

أسفرت حملة نفذتها قوات شرطة المرافق بالغربية، والقوة الأمنية المصاحبة، وبالتعاون مع أقسام الإشغالات بمجالس المدن والأحياء، عن إزالة وتحرير 120 محضر إشغال في الطريق العام، كما تم رفع 155 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 3 عربات يد خشبية تابعة للباعة الجائلين وتند قماش وترك، وغرز صفيح، وإعلانات خشبية وحديدية تعوق سير المواطنين والمركبات بالشوارع.

وأخطر العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق التابع لمديرية أمن الغربية، اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، بقيام ضباط وأفراد قسم شرطة المرافق بالغربية والوحدات التابعة له بحملات لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق، وذلك في جميع مراكز المحافظة.

حيث شنت شرطة المرافق بالغربية التابعة لمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، عدة حملات على مراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، وبالتنسيق مع وحدات شرطة المرافق الموجودة بمراكز المحافظة الثمانية، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، وإشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

شرطة المرافق بالغربية أقسام الإشغالات بمجالس المدن والأحياء محافظة الغربية مأمور قسم المرافق التابع لمديرية أمن الغربية حملات لإزالة التعديات والإشغالات وتشوه المظهر الحضاري للشوارع وحدات شرطة المرافق رفع الإشغالات

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