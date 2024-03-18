صيانة 80 كشافًا وتركيب 33 لمبة LED خلال حملة لتحسين الإنارة بطنطا

نفَّذ مجلس مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تحت قيادة الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، حملة مكبرة لتحسين الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية في عددٍ من القرى التابعة للمركز، بالإضافة إلى المدينة نفسها، وذلك حسب توجيهات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، وتحت إشراف الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وتضمنت هذه الإجراءات صيانة وتركيب الكشافات واللمبات الجديدة، حيث تم صيانة حوالي 80 كشافًا، وتركيب 33 كشافًا ولمبة LED جديدة، كما تم أيضًا صيانة وشد الأسلاك على الأعمدة في بعض المناطق، واستبدال الأسلاك المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة.

إزالة الوصلات المخالفة وفصل التيار الكهربائى عن المخالفين

كما تضمنت الحملة أيضًا إزالة الشدات والوصلات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي عن المخالفين، وتهدف هذه الجهود إلى منع سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وتتم متابعة العمل المستمر لمنع عودة التوصيلات العشوائية غير المرخصة وغير الشرعية التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة، وتتم أيضًا متابعة أعمال الصيانة لاستمرار حل مشكلات المواطنين، من خلال إنشاء غرف عمليات دائمة لمواجهة الطوارئ.

الالتزام بتوفير خدمات كهربائية مستدامة وكفوءة فى المحافظة

وتعكس هذه الجهود الالتزام بتوفير خدمات كهربائية مستدامة وكفوءة في المحافظة، كما تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة آمنة ومريحة.

بالإضافة إلى ذلك، وجّه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بتنفيذ صيانة شاملة للأعمدة الكهربائية والكشافات في جميع أنحاء المحافظة، وذلك حسب توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.