إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضى بكفر الزيات

استمر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في متابعة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في الغربية، وذلك من خلال اتصالات متتالية على مدار اليوم لمعرفة كافة التغيرات التي تحدث.

وفي هذا الإطار، واصلت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، تحت قيادة المحاسب عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، في منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الصدد، حيث تمكنت الوحدة المحلية من إيقاف 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء.

وتمكنت الحملات من إزالة 8 حالات بناء مخالف على مساحة 650 مترًا مربعًا و7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2975 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 4 حالات متغيرات مكانية غير قانونية ومخالفة بناء.