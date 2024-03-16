السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات ومحال بيع السلع الغذائية في طنطا وقطور

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، حملة مكبرة على محال بيع السلع الغذائية ولرفع الإشغالات ومتابعة مستوى النظافة بشوارع مدينتي طنطا وقطور.

واطمئن المحافظ، خلال الجولة، على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات بالإضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطن موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية.

وشدد المحافظ، على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

وتابع المحافظ الجوله برفع الاشغالات، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة. 

كما أكد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الإنضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع التعديات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وعلى هامش الجوله، تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بقطور لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الراغبين في التقدم واستكمال طلبات التصالح بمخالفات البناء فور تفعيل القانون وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة  تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

8A399D2A-7FE7-4F3D-9D4D-E72CBDDB2E58
8A399D2A-7FE7-4F3D-9D4D-E72CBDDB2E58
DE82F0AA-2994-42CF-8732-73A621395FB8
DE82F0AA-2994-42CF-8732-73A621395FB8
6FA50898-FD49-4952-B930-FC4121631D0D
6FA50898-FD49-4952-B930-FC4121631D0D
86808F84-F148-4FD6-A0EC-6AD3C7C714EA
86808F84-F148-4FD6-A0EC-6AD3C7C714EA
طارق رحمي محافظ الغربية محافظ الغربية السلع الغذائية بشوارع مدينتي طنطا وقطور السلع الاستراتيجية السلع المعروضة وسائل الاحتكار والحفاظ على الإنضباط بالشارع

مواد متعلقة

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المحافظة خلال اجتماعه المسائى

حملة مرورية لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية في مدينة زفتي بالغربية

التحفظ على 7 طن ملح طعام يُشتبه في عدم صلاحيتها في زفتي

تحرير 21 محضر لمخابز بلدية وسياحية خلال حملة لتموين الغربية بزفتي

ضبط وتحرير 111 محضرًا متنوعًا فى حملة لمباحث تموين الغربية

إغلاق 99 منشأة تجارية خلال الساعات الـ24 الماضية بالغربية

15 مخالفة داخل مخابز بلدية وسياحية فى طنطا

الأكثر قراءة

حسام حسن يطالب بزيادة الجماهير في بطولة كأس العاصمة الإدارية

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

اعترافات المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة أجنبى فى المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة