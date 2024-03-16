التحفظ على 7 طن ملح طعام يُشتبه في عدم صلاحيتها في زفتي

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 7 أطنان من ملح الطعام مجهولة المصدر، داخل مصنع غير مرخص لتعبئة الملح بدائرة مركز زفتي، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مطحن لتعبئة الملح بدون ترخيص.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتي، من ضبط 7 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح بدون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

كما تمكنت مديرية تموين الغربية، في وقت سابق من ضبط 5 اطنان من ماح الطعام أيضًا يشتبه في عدم صلاحيته، وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بطنطا، من ضبط 5 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح بدون ترخيص.

وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ الغربية على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق والتصدي لكل وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد قاد حملة تفتيشية مفاجئة على السلاسل التجارية الكبرى ومحلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة، الأسماك ومحلات بيع الفواكه والخضروات بمركز المحلة الكبرى، استمرارا لسلسلة الحملات التفتيشية التي يوجد بها المحافظ للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.