السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 21 محضر لمخابز بلدية وسياحية خلال حملة لتموين الغربية بزفتي

مخبز
مخبز

شنت مديرية تموين الغربية، حملة علي المخابز البلدية والسياحية بمنطقة مركز زفتي، وتمكن مفتشو الرقابة التجارية بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين زفتي، من ضبط عدد من المخالفات وتحرير عدد من المحاضر لهذه المخابز البلدية والسياحية بنطاق دائرة مركز زفتي.

وذلك تطبيقًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وخلال هذه الحملة تم ضبط 21 مخالفة، وتم تحرير محاضر بها، حيث تم رصد عدة مخالفات، وتشمل هذه المخالفات التلاعب في مواصفات الخبز، وعدم الامتثال للموازين المقررة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وتم إخطار النيابة العامة لإتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه المحاضر.

 واستهدفت الحملة، التي اشرف عليها المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، استهدفت تحسين الوضع التمويني في مركز ومدينة زفتي، وضمان جودة الخبز والمنتجات الأخرى.

 
وعلي صعيد مواز، ناقش محافظ الغربية، موقف منافذ (اهلا رمضان) بمراكز ومدن المحافظة والسلاسل والمحلات التجارية ومدى التزامهم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتذليل المعوقات التي تواجها. 
فضلا عن مناقشة موقف التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء وموقف المتغيرات المكانية وملفات التصالح ورخص المحلات.

حيث اجتمع محافظ الغربية، برؤساء المراكز والمدن لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات لتذليل المعوقات ويتابع موقف المنافذ والسلاسل التجارية والمحلات وموقف التعديات على الاراضي الزراعية والمتغيرات المكانية

وناقش المحافظ، عدد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها الموقف التنفيذي للمشروعات وموقف المنافذ والسلاسل التجارية ومنظومة المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها؛ جاء ذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس الادارة المركزية مديري الادارات المعنية بالديوان العام. 

مركز زفتى المخابز البلدية والسياحية وزير التموين والتجارة الداخلية رصد عدة مخالفات الموقف التنفيذي للمشروعات اهلا رمضان

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