محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المحافظة خلال اجتماعه المسائى

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

وعقد محافظ الغربية اجتماعا مع مديري الإدارات المختصة بالديوان العام لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية، ما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية، على رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بزفتى وطنطا.

بدأت الجولة بمتابعته أعمال رصف وتطوير طريق (نهطاي - الضبابشة) بطول ٦٠٠ متر وعرض ١٢ مترًا بتكلفة ٥ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر الذي يعد محورا مروريا سيسام في تحقيق السيولة المرورية في الطريق، فضلا عن تفقد توسعة مدخل قرية اخناواي.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش، الذي يُعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية على طريق "طنطا- السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي بكوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.