السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملة مرورية لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية في مدينة زفتي بالغربية

مرور الغربية
مرور الغربية

قامت إدارة مرور الغربية، بحملة مكثفة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة في الشوارع الرئيسية بـ مدينة زفتي بهدف تعزيز السيطرة المرورية وردع المخالفين. تم تنفيذ الحملة بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، وتحت إشراف العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية.

جاء ذلك بقيادة الرائد هاني البنا، مدير وحدة مرور زفتي، تم تنفيذ الحملة على مدار 24 ساعة، حيث تم ضبط 25 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها. تم تحرير المحاضر الرسمية للمخالفين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات.

وفي سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري، وجه اللواء خالد عبدالسلام، مدير الامن، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية، وذلك لتطبيق قوانين ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، بما في ذلك مركبات التوك توك.

وتهدف هذه الحملات إلى تنظيم حركة المرور وتحسين الانضباط المروري، وتقليل حوادث الطرق وتأمين السلامة العامة، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة للمواطنين.

وتعكس نتائج الحملة الناجحة في مدينة زفتي التزام مرور الغربية بتطبيق القانون وحفظ النظام المروري. وتشكل هذه الجهود خطوة هامة نحو تحسين الوعي المروري وترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين المرورية.

تجدر الإشارة إلى أن الحملات المرورية المستمرة تعزز الشراكة بين المجتمع والشرطة المرورية، حيث يشعر المواطنون بالثقة في أن الجهات المعنية تعمل على توفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.

وهذه الحملات المرورية تساهم في تنظيم حركة المرور وتحسين السلامة العامة على الطرق، كما تعكس الجهود المبذولة التزام السلطات بتطبيق القوانين المرورية وتعزيز الثقة بين المواطنين والشرطة.

ومن المتوقع أن تستمر الحملات المرورية المكثفة لتحقيق الانضباط المروري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، ويجب على السائقين ومستخدمي مركبات التوك توك والدراجات النارية الامتثال للقوانين المرورية والالتزام بالأنظمة المرورية المحددة.

وتستمر إدارة مرور الغربية في العمل على تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق الانضباط المروري. وتدعو الجميع للالتزام بالقوانين المرورية والمساهمة في خلق بيئة مرورية آمنة ومنظمة للجميع.

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