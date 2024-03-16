عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، اجتماعا بحضور الصحة، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، مباحث التموين، لمتابعة جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والاسواق خلال شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع؛ وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من الاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بإلإضافة الى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

كما وجه محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين. محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وكان قد عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا بحضور نواب عن إدارات الصحة، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، مباحث التموين، لمتابعة جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والاسواق خلال شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بإلإضافة الى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

كما وجه محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين.

وعلي صعيد منفصل، واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

وعقد محافظ الغربية اجتماعا مع مديري الإدارات المختصة بالديوان العام لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.