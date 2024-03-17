ضبط 4090 عبوة صواريخ فى الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية، تحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، لـ مكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة، وعليه شكلت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة مكبرة وتركزت الحملة على مكافحة ظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية وألعاب الصواريخ في المحافظة.

وخلال الحملة، تم ضبط عدد كبير من الصواريخ بلغ 4090 عبوة صواريخ، تنوعت بين ضوئية وصوتية، حيث تم ضبط 3250 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع ترعة سنارة الأول في طنطا، كما تم ضبط 1840 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع نادي المعلمين في طنطا أيضًا، تم تحرير محضر بالواقعتين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك.

ووجه محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال من أجل منع بيع وتداول الألعاب النارية، وأكد المحافظ على حرص المحافظة على التصدي بحزم لهذه الظاهرة التي تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن هذه الحملة المكبرة، تأتي ضمن جهود الوحدات المحلية والمديريات المعنية للحد من استخدام الألعاب النارية وضبطها، وتهدف هذه الجهود إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وتعكس تلك الضبطيات التزام السلطات المحلية بمواجهة التجاوزات ومكافحة الظواهر الضارة التي تؤثر على المجتمع.

ومن جهته، أهاب المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات لبيع وتداول الألعاب النارية غير المشروعة، للمساهمة في حفظ الأمن والسلامة العامة، كما طالب الأهالي بأهمية توجيه الأطفال وتوعيتهم بمخاطر الألعاب النارية وضرورة الابتعاد عنها لضمان سلامتهم.

وأكد أن الحملات الأمنية والرقابية في المحافظة بهدف ضبط الأنشطة التموينية غير القانونية والحفاظ على سلامة المجتمع، مستمرة وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على أي محل تجاري يتاجر في الصواريخ الصوتية والألعاب النارية.

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