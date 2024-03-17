الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 4090 عبوة صواريخ فى الغربية

صاروخ ناري
صاروخ ناري

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية، تحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، لـ مكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة، وعليه شكلت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة مكبرة وتركزت الحملة على مكافحة ظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية وألعاب الصواريخ في المحافظة.

وخلال الحملة، تم ضبط عدد كبير من الصواريخ بلغ 4090 عبوة صواريخ، تنوعت بين ضوئية وصوتية، حيث تم ضبط 3250 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع ترعة سنارة الأول في طنطا، كما تم ضبط 1840 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع نادي المعلمين في طنطا أيضًا، تم تحرير محضر بالواقعتين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك.

ووجه محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال من أجل منع بيع وتداول الألعاب النارية، وأكد المحافظ على حرص المحافظة على التصدي بحزم لهذه الظاهرة التي تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن هذه الحملة المكبرة، تأتي ضمن جهود الوحدات المحلية والمديريات المعنية للحد من استخدام الألعاب النارية  وضبطها، وتهدف هذه الجهود إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وتعكس تلك الضبطيات التزام السلطات المحلية بمواجهة التجاوزات ومكافحة الظواهر الضارة التي تؤثر على المجتمع.

ومن جهته، أهاب المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالمواطنين بالإبلاغ عن أي حالات لبيع وتداول الألعاب النارية غير المشروعة، للمساهمة في حفظ الأمن والسلامة العامة، كما طالب الأهالي بأهمية توجيه الأطفال وتوعيتهم بمخاطر الألعاب النارية وضرورة الابتعاد عنها لضمان سلامتهم.

وأكد أن الحملات الأمنية والرقابية في المحافظة بهدف ضبط الأنشطة التموينية غير القانونية والحفاظ على سلامة المجتمع، مستمرة وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على أي محل تجاري يتاجر في الصواريخ الصوتية والألعاب النارية.

983a26dc-63fe-42c4-93d1-2fedd7d2cc0e
983a26dc-63fe-42c4-93d1-2fedd7d2cc0e
8fa9df31-ab0b-43f7-8688-dfd7bb544427
8fa9df31-ab0b-43f7-8688-dfd7bb544427
4b65822e-7612-44e2-a812-9eca2a6a32f2
4b65822e-7612-44e2-a812-9eca2a6a32f2
0b0b9971-9f8c-4862-a5cb-b8bf4a5e8896
0b0b9971-9f8c-4862-a5cb-b8bf4a5e8896
fdc8da49-358c-46fd-80fe-bf48dd1ab58c
fdc8da49-358c-46fd-80fe-bf48dd1ab58c
ارق رحمي محافظ الغربية مكافحة ظاهرة بيع الصواريخ بيع وتداول الألعاب النارية ألعاب الصواريخ في المحافظة تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال

مواد متعلقة

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات ومحال بيع السلع الغذائية فى طنطا وقطور

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المحافظة خلال اجتماعه المسائى

حملة مرورية لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية في مدينة زفتي بالغربية

التحفظ على 7 طن ملح طعام يُشتبه في عدم صلاحيتها في زفتي

تحرير 21 محضر لمخابز بلدية وسياحية خلال حملة لتموين الغربية بزفتي

ضبط وتحرير 111 محضرًا متنوعًا فى حملة لمباحث تموين الغربية

إغلاق 99 منشأة تجارية خلال الساعات الـ24 الماضية بالغربية

الأكثر قراءة

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

3.6 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى بـ"الأهلى ومصر للصرافة" (خاص)

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة