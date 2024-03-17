محافظ الغربية يشهد احتفالية ذكرى تأسيس الأزهر الشريف

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأحد، الاحتفالية الكبرى التي نظّمها الأزهر الشريف بالمركز الثقافي بطنطا، احتفاءً بمرور 1084 عامًا على إنشاء الجامع الأزهر، صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة الذي أوضح خلالها دور الازهر في بناء الأجيال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، ثم كلمة أ.د عبد الفتاح خضر عن علماء الازهر في المحافظة ودورهم في السلم والحرم، عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف.

ثم كلمة مدير منطقة الوعظ فضيلة الشيخ محمد عويس عن دور الازهر في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما تم إلقاء كلمة عن دور المرأة وقت الازمات والحروب من واعظة بالأزهر الشريف، وفقرة لفريق الانشاد بالمنطقة الازهرية، وكلمة للقس كيرلس سمير ممثل بيت العائلة الكنيسة تحدث خلالها عن بيت العائلة ودوره في المحافظة والتعاون بين الأزهر والكنيسة عامة وفي المحافظة خاصة، وكلمة عن التعاون المشترك بين الأزهر والأوقاف، وكلمة مسؤول أروقة الأزهر عن دورها في نشر العلوم الشرعية والعربية وتحفيظ القران الكريم، وكلمة عن دور الأزهر في رعاية الطلاب الوافدين في الجوانب العلمية والثقافية والاجتماعية.

وفي كلمته، قدَّم محافظ الغربية، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف علي كل ما يقدمه ويبذله من دعم للأزهر الشريف جامعا وجامعة، ونشر قيم التسامح ومكارم الاخلاق بين الأمم والشعوب وتعليم الناس المحبة والوطنية مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف هو جزء من الحضارة الإسلامية والعربية علي مر التاريخ منذ فجر الإسلام وأحد اعمدتها، فالأزهر أصبح رمزا للإسلام والوطنية والعروبة.

كما قدَّم محافظ الغربية التهنئة لجميع الحاضرين بحلول شهر رمضان الكريم داعيًا المولى- عز وجل - أن يديم علينا نعمة السلام والأمن في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعتمد على بناء وتنمية الإنسان.

وأشار رحمي، إلى الدور الكبير الذي يلعبه الأزهر الشريف في بناء الإنسان، حيث لم يقتصر دور تلك المؤسسة العريقة على تخريج العلماء الأجلاء على مدار التاريخ، فهو جامع وجامعة تنير لجميع المسلمين طريق الوسطية ليس فقط في مصر بل في الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.

واختتم الحفل بتكريم الشيخة روحية الجداوي اقدم محفظي القران الكريم بالغربية كما أهدى رئيس المنطقة الأزهرية درع المنطقة لمحافظ الغربية وذلك تقديرا على دعمه المستمر للمنطقة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس المنطقة بمناسبة الاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف.