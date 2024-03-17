زراعة 220 شجرة مثمرة وزينة فى مركز ومدينة السنطة بالغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة السنطة بالغربية، بقيادة منى صالح، رئيس مجلس مدينة السنطة، من غرس 220 شجرة في المركز إلى جانب المدينة، وقد أشارت رئيس المدينة إلى أن هذه الأعمال تعكس التزام الدولة بتوسيع المساحات الخضراء والعناية بالبيئة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وأكدت رئيس مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، استمرار مشاركتها في مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة"، حسب تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حيث تمت زراعة 220 شجرة مثمرة وزينة في المركز والمدينة، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز المساحات الخضراء والتصدي للتغيرات المناخية.

وأكدت رئيس مدينة السنطة، أن غرس الشجرات المثمرة والزينة يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة، فبجانب الفوائد البيئية، وتوفير الأشجار المثمرة محاصيل غذائية محلية، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي، أما أشجار الزينة، فتعزز المظهر الجمالي للمدينة وتخلق بيئة ملائمة للحياة.

من جهته أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن مبادرة "100 مليون شجرة" تشكل خطوة هامة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وأن توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، دائمًا أن تستمر الجهود المبذولة لزراعة المزيد من الأشجار في جميع أنحاء المحافظة، بهدف خلق بيئة صحية وجميلة للأجيال المقبلة، وذلك سعيًا لمصر الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هذه المبادرة الرئاسية إحدى أهم المبادرات للأجيال القادمة، وستسهم في الحفاظ لهم على البيئة.

وتسعى مبادرة "100 مليون شجرة" إلى زراعة أشجار مثمرة وزينة في جميع أنحاء مصر، بهدف حماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي، وتعتبر زراعة الأشجار المثمرة والزينة جزءًا هامًا من هذه الجهود، حيث تسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير مصادر طبيعية مهمة.