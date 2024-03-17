الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 160 محضرًا ورفع 295 حالة إشغال خلال حملات لمرافق الغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

نفذت شرطة المرافق بالغربية التابعة لمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، عدة حملات على مراكز المحافظة وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، وبالتنسيق مع وحدات شرطة المرافق الموجودة بمراكز المحافظة الثمانية، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، وإشراف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأخطر العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق، اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، بقيام ضباط وأفراد قسم شرطة المرافق بالغربية والوحدات التابعة له بحملات لإزالة التعديات والإشغالات التي تعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

الحملات استهدفت المناطق التجارية وأسواق البيع

واستهدفت الحملات المناطق التجارية وأسواق البيع في مراكز ومدن محافظة الغربية، وتأتي هذه الحملات علي سبيل استعادة النظام والانضباط في المناطق العامة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والأسواق.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة التي نفذتها قوات المرافق والقوة الأمنية المصاحبة، وأقسام الإشغالات بمجلس المدن والأحياء، عن إزالة وتحرير 160 محضر إشغال في الطريق العام، كما تم رفع 295 حالة إشغال طريق، بالإضافة إلى إزالة 4 عربات يد خشبية تابعة للباعة الجائلين وتند قماش وترك، وغرز صفيح، وإعلانات خشبية وحديدية تعوق سير المواطنين بالشوارع.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
مرافق الغربية
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