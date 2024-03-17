ضبط 82 مخالفة تموينية فى الغربية

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية حملات مكثفة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 82 مخالفة تموينية خلال تلك الحملات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق ومكافحة التجاوزات التموينية.

وتولى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، الإشراف على هذه الحملات، حيث تضمنت جهوده تنظيم وتنسيق العمليات الميدانية وضمان تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير التموين، ومحافظ الغربية.

وفي تفاصيل الضبطيات، تم ضبط كمية كبيرة من الأرز تقدر بحوالي طن واحد، والذي لم يتم تدوين عليه سعر البيع للمستهلك، وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كمية من السكر تقدر بحوالي 105 كيلوجرامات، والذي كان بدون تدوين سعر البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات أيضًا عدم الإعلان عن الأسعار في ثلاث حالات، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة لهذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المتوقع أن يتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

من جهته، أكد وكيل الوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات التموينية وحماية حقوق المستهلكين، وتعكس هذه الضبطيات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، وتأكيدًا على أن القوانين ستطبق بكل حزم على كل من يخالفها.

وأضاف أبوهاشم أن مديرية التموين في الغربية تدعو المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات تموينية تتعلق بأسعار السلع الغذائية وغيرها، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق العدالة التموينية وحماية حقوق المستهلكين.

وفي الإطار ذاته، عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا بحضور الصحة، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، مباحث التموين، لمتابعة جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق خلال شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بإلإضافة إلى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

تموين الغربية

تموين الغربية

تموين الغربية