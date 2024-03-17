الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 82 مخالفة تموينية فى الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت  مديرية التموين في محافظة الغربية حملات مكثفة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، أسفرت عن ضبط 82 مخالفة تموينية خلال تلك الحملات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق ومكافحة التجاوزات التموينية.

وتولى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، الإشراف على هذه الحملات، حيث تضمنت جهوده تنظيم وتنسيق العمليات الميدانية وضمان تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير التموين، ومحافظ الغربية.

وفي تفاصيل الضبطيات، تم ضبط كمية كبيرة من الأرز تقدر بحوالي طن واحد، والذي لم يتم تدوين عليه سعر البيع للمستهلك، وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط كمية من السكر تقدر بحوالي 105 كيلوجرامات، والذي كان بدون تدوين سعر البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات أيضًا عدم الإعلان عن الأسعار في ثلاث حالات، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة لهذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المتوقع أن يتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

من جهته، أكد وكيل الوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات التموينية وحماية حقوق المستهلكين، وتعكس هذه الضبطيات التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين، وتأكيدًا على أن القوانين ستطبق بكل حزم على كل من يخالفها.

وأضاف أبوهاشم أن مديرية التموين في الغربية تدعو المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات تموينية تتعلق بأسعار السلع الغذائية وغيرها، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق العدالة التموينية وحماية حقوق المستهلكين.

وفي الإطار ذاته، عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا بحضور الصحة، سلامة الغذاء، التموين، الطب البيطري، مباحث التموين، لمتابعة جهود الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق خلال شهر رمضان المعظم.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من أماكن التجهيز للاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بإلإضافة إلى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
حملات مكثفة على المخابز والأسواق المحلات التجارية المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين ضبط كمية كبيرة من الأرز الجهود المستمرة لمكافحة التجاوزات التموينية مديرية التموين في محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات ومحال بيع السلع الغذائية فى طنطا وقطور

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات المحافظة خلال اجتماعه المسائى

حملة مرورية لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية في مدينة زفتي بالغربية

التحفظ على 7 طن ملح طعام يُشتبه في عدم صلاحيتها في زفتي

تحرير 21 محضر لمخابز بلدية وسياحية خلال حملة لتموين الغربية بزفتي

ضبط وتحرير 111 محضرًا متنوعًا فى حملة لمباحث تموين الغربية

إغلاق 99 منشأة تجارية خلال الساعات الـ24 الماضية بالغربية

الأكثر قراءة

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

3.6 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى بـ"الأهلى ومصر للصرافة" (خاص)

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة