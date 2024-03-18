الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الأمهات المثاليات لعام 2024

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، للأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024، لما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة متمنيا لهم استمرار العطاء داعيًا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية، مشيدا بقصص كفاحهم  المشرفة.

وحصلت السيدة شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم فهي تبلغ من العمر 64 سنة، حاصة على الشهادة الإعدادية، حالتها المهنية ربة منزل، تزوجت من أحد رجال حرب أكتوبر وهي صغيرة السن وكانت تعاني من ضعف البصر أنجبت خمسة أبناء جميعهم مكفوفو البصر توفي اثنان منهم وكانا من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية وعمرهما 37 سنة. 

ثم فقدت هي الأخرى بصرها،  قامت الأم بتعليم أبنائها طريقة برايل حتى حصلوا على مؤهلات عليا ومرض الزوج عام 2007 بمرض السرطان في النخاع العظمى وبدأت رحلة معاناة أخرى للأم لترافق الزوج من محافظة لأخرى لتلقي العلاج، تحملت خلالها ما لا يستطيع أحد تحمله ثم فارق زوجها الحياة بعد ثلاث سنوات من معاناته.

وحصلت السيدة  إلهام عبد الحميد التي تبلغ من العمر  53 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على محافظة الغربية وهي أرملة، منذ 18 عاما حاصلة على مؤهل متوسط ولديها ابن بكالوريوس هندسة والابن الثاني بكالوريوس هندسة أيضا والثالث بكالوريوس طب،تزوجت الأم من زوج يعمل بالأزهر الشريف وكانت الأم تعيش مع زوجها حياة متوسطة وأصيب الزوج بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ولم يكن للفيروس علاج فعانت معه كثيرا  حتى استمر مرضه 5 سنوات،عملت الأم بالتجارة لتلبية احتياجات اسرتها وأبنائها وتعليمهم حتي تقوم بتوفير نفقات العلاج لزوجها وتعليم أبنائها الذين التحقوا بالتعليم الازهري وبعد ذلك توفي الزوج وهي في سن 45 عاما وترك لها ٣ أبناء اكبرهم ١٥ عاما واوسطهم ١٠ واصغرهم ٨ أعوام، عانت الأم كثيرا ولم تفكر بالزواج مطلقا من أجل أبنائها وقد اتموا حفظ القرآن في سن صغير،كافحت الأم كثيرا حتي حصلت الابنة الكبرى علي بكالوريوس هندسه وتم زواجها وحصول الابن الثاني علي بكالوريوس هندسه والثالث علي بكالوريوس الطب.  

وقدم محافظ الغربية خالص تهانيه القلبية للأمهات الفائزات، معربا عن سعادته البالغة بفوزهن وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، موجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء، كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية دائما ما تحظى بتحقيق مراكز أولى من كل عام في مسابقة الأم المثالية مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.
وأشاد المحافظ، بدور الأم المصرية التي حملت على عاتقها رحلة طويلة من العطاء والتفاني والتضحية في رعاية أبناءها، وتحمل الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤلية تجاه أنفسهم ووطنهم.

محافظ الغربية الأم المثالية لعام 2024 رحلة عطاء مشرفة بقصص كفاحهم المشرفة الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم الأم المثالية الأولى على محافظة الغربية خالص تهانيه القلبية للأمهات الفائزات الأم المصرية التي حملت على عاتقها رحلة طويلة من العطاء والتفاني

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