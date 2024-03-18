الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 120 محضر مخالفات تموينية بالأسواق في الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

استمرت مباحث تموين الغربية، في حملتها على مراكز محافظة الغربية الثمانية، للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع بيع المواد غير الصالحة للاستخدام، وضمان توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الإستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتحرير 120 محضرًا لمخالفات شملت تجاوزات متنوعة، ومن بينها البيع بأسعار مرتفعة، وعدم وجود فواتير للبضائع، وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم تطبيق الموازين القانونية في المخابز البلدية والسياحية، ووجود بضائع منتهية الصلاحية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المحال التجارية المخالفة وكذلك محلات الجملة والأسواق والمخابز، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تواجد أغذية ومنتجات صالحة، وكذلك الحد من ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين، حسب توجيهات محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية، بضرورة ضبط الأسواق والتصدي لأي ظاهرة من شأنها احتكار بضاعة أو رفع سعرها، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق.

وكذلك ضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكل وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك، بالتعاون مديرية التموين، والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء.

وعلى الصعيد ذاته، واستمرارًا لسلسلة الحملات التفتيشية الكبرى التي يقوم بها محافظ الغربية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وجه محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من الاشتراطات الصحية، وسلامة الوجبات المقدمة للمواطنين، بإلإضافة الى تكثيف الحملات على بائعي العصائر والمشروبات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

كما وجه محافظ الغربية بتشديد الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين. محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والخيم الرمضانية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

محافظة الغربية ضمان توافر جميع السلع جميع فئات المواطنين السلع الاستراتيجية تنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات إتخاذ الإجراءات القانونية

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