الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع 290 طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع في كفر الزيات

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أكد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بـمحافظة الغربية، أن عمال مجلس المدينة مدعومين بالمعدات، قد نجحوا في رفع نحو 290 طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن رئيس المدينة استمرار تنفيذ حملات رفع القمامة والمخلفات بشكل منتظم وفقًا للخطط الموضوعة، وأن رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات ستعمل على توفير المعدات اللازمة وتدريب العمال على أحدث التقنيات في هذا المجال، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.


من جهته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات خاصة قطاع النظافة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشهدت مدن ومراكز محافظة الغربية الثمانية نجاحًا كبيرًا في عملية رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمدن، في إطار سعي السلطات التنفيذية بالمحافظة، لتحسين جودة الحياة والحفاظ على نظافة المدن والمراكز، وتعزيز الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار القمامة المسببة للأمراض والأوبئة.

وأعلنت محافظة الغربية شن حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، حيث تم رفع 1820 طن مخلفات من الشوارع والميادين علي مدار اليوم من خلال الورديات الثلاثة علي مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورؤساء الوحدات المحلية القروية المرور المكثف على المرافق خلال شهر رمضان علي مدار الليل والنهار لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء مدن وقرى المحافظة المختلفة والتواصل معهم ميدانيًا في جميع المواقع، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، فضلًا عن استمرار العمل على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة.

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