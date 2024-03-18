الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية خلال حملة تموينية بالغربية

الألعاب النارية
الألعاب النارية

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة تفتيش مكثفة على المحلات والأسواق بدائرة المحافظة، لضبط المخالفات التموينية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار فى قوت الشعب والمخالفين. 

وجهت الحملة التموينية إلي دائرة مركز وبندر طنطا محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، واحمد مسعد ابوزيد  مدير عام  التجارة الداخلية، والدكتورة ولاء شاهين، مديرة الرقابة التجارية، والمفتشين بإدارة الرقابة التجارية محمد فوزى واحمد فاروق

وأسفر التفتيش عن ضبط صواريخ وشماريخ وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال داخل محل بقالة ومكتبة تقدر بكمية قدرها ٣٤٥٣ صاروخًا، بعدد ٢ محضر

كما تم تحرير عدد ثلاثة محاضر بيع سجائر بازيد من السعر الرسمى لجمهور المواطنين، تم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

مديرية التموين بمحافظة الغربية وزير التموين لضبط المخالفات التموينية قوت الشعب والمخالفين ضبط صواريخ وشماريخ محاضر بيع سجائر بازيد

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