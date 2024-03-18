إغلاق وتشميع 78 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، بقيادة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم إغلاق وتشميع 78 منشأة مخالفة لـ مواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.

جاء ذلك في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، بالإضافة إلى منع انتشار العدوى بين المواطنين، في الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

كما نجحت الحملة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ70 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، بإشراف رؤساء المدن والأحياء وتحت إشراف المحافظ.

وأكد رحمي استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحال، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.