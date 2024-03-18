أمطار خفيفة ومتوسطة على الغربية وطوارئ لمنع تراكم المياه

شهدت محافظة الغربية، اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة إلي متوسطة، على معظم المدن والقرى مع وجود تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة والغيوم.

وشهدت مدن المحافظة تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، منذ ساعات الصباح الأولى، مصحوبًا بسقوط أمطار خفيفة، مع استمرار درجات الحرارة المتوسطة أثناء النهار والباردة ليلًا، وبدء هطول الأمطار الخفيفة منذ ظهر اليوم.



وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعلن رفع حالة الطوارئ وتنسيق الوحدات المحلية مع شركة مياه الشرب وفروعها، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صفايات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل للسريع.



وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل السريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات، بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

وأعطى محافظ الغربية تعليمات سابقة لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة، والعمل على تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا.



وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، قد طالب رؤساء المدن والأحياء بمراجعة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرًا، مشددًا على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حاليًا والتأكد من وجود بالوعات المطر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة الغربية، اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا، وبارد ليلا، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.